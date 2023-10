Duelo de moda entre hombres y mujeres en la alfombra azul de los Premios Billboard Latinos

Entre los mejores vestidos se destacaron Danilo Carrera, el presentador de la gala, las artistas argentinas TINI y Nicki Nicole, y la cantautora colombiana Karol G. Los tres primeros iban en el color de la noche, y la bichota con un clásico vestido blanco de corte de sirena.

Entre los mejores vestidos se destacaron Danilo Carrera, el presentador de la gala, las artistas argentinas TINI y Nicki Nicole, y la cantautora colombiana Karol G. Los tres primeros iban en el color de la noche, y la bichota con un clásico vestido blanco de corte de sirena. 'El negro es mi color favorito y quise ponerme algo que me hiciera sentir sexy y empoderada en una noche tan especial', dijo a EFE Nicki Nicole, quien participa en dos números en la gala. También de negro con pinceladas de blanco estuvieron los dos integrantes masculinos del nuevo RBD, Christopher von Uckermann y Cristian Chávez, mientras que la representante de las mujeres, Maite Perroni le puso el acento con un rojo profundo, una de las pocas que le puso un color intenso a su atuendo. Otros que escogieron el negro para los premios que se entregan en el Wastco Center de Miami fueron los integrantes de Los Ángeles Azules. Las chaquetas de los hermanos Mejía Avante tenían un fino borde blanco, mientras que las hermanas jugaron con el vino tinto, en unos trajes de lentejuelas también con mucha oscuridad. 'Escogimos estos trajes porque representan la importancia de lo que estamos viviendo esta noche. Es la primera vez que nos dan un reconocimiento de este tipo', indicó Jorge Mejía Avante, quien se encarga de escoger la ropa del grupo. Los reguetoneros Dela Ghetto y los integrantes de la banda de regional mexicana Calibre 50 optaron también por elnegro, con acentos metálicos el primero, y pedrería también negra los segundos. Igualmente de oscuro, pero en azul marino desfilaron el atleta de lucha libre Rey Mysterio y el reguetonero Eladio Carrión. Ambos lograron fusionar la elegancia con toques deportivos, manteniendo su identidad. El negro también fue escogido por Randy Malcom de Gente de Zona, mientras que su compañero Alexander Delgado iba de rosa. Ambos con elegantes trajes. Los accesorios se robaron el show en su caso, en especial una esfera verde que llevaba Malcom como colgante. 'Fue hecha especialmente para mí con arena de mi Cuba y perlas pulverizadas. En piedritas semipreciosas está el mapa del mundo por donde vamos llevando nuestra música', explicó a EFE. Aunque las mujeres en su mayoría se fueron por lo formal, fueron los hombres los que elevaron la moda y los detalles en la alfombra azul. La informalidad de los urbanos Aunque Bad Bunny se ha convertido en un ícono de la alta costura en los últimos meses, la alfombra azul de los Billboards pareció no merecerle sus mejores galas. El Conejo Malo vistió informal de jean y camiseta blanca, eso sí, de su actual patrocinador, la casa de Gucci. Como accesorios llevaba una gorra de béisbol y un pañuelo al cuello. El artista urbano dominicano El Alfa, el mexicano Yng Lvcas y Farruko desfilaron en conjuntos muy informales. Los dos primeros llevaban atuendos de pantalón y chaqueta de mezclilla, mientras que el atuendo rojo del puertorriqueño parecía inspirado en los trajes de monjes orientales, acompañado de un collar de cuentas de madera. Otras excepciones al negro fueron además de Karol G, la mexicana-estadounidense Chiquis, quien llevaba un traje de corte de sirena color dorado. Nadia Ferreira, la esposa de Marc Anthony escogió el verde y Jaqueline Bracamontes, la presentadora de la gala, apareció con un elegante traje champaña. Los artistas luego pasaron a la gala, que se transmite en Estados Unidos, por la cadena Telemundo.

