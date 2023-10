Las propuestas de nuevos albergues suelen encontrar resistencia. A los residentes del condado les preocupa a menudo cómo afectarán las personas sin techo a los vecindarios, y la oficina del fiscal del distrito ha descubierto una correlación entre la vida en la calle y la delincuencia, incluida una mayor probabilidad de que las personas sin techo sean víctimas.

En los primeros meses del Turk Center solo se han recibido un puñado de llamadas, y desde que Interfaith se hizo cargo del sitio solo se han producido dos detenciones: Una en 2021 por intoxicación y otra este año por presunta negligencia infantil, aunque los registros no dejan claro si esas personas habían estado alojadas en el albergue.

Read more:

latimes »

Mientras Israel bombardea Gaza, las familias de los rehenes temen por la seguridad de los cautivosJERUSALÉN (AP) — En las horas después de que Hamas se abriera paso por la fortificada cerca de separación y cruzara a Israel desde Gaza, Ahal Besorai intentó con desesperación localizar a su hermana.

Dos hoteles se convirtieron en refugios para personas sin techo. Las llamadas a la policía... ¿bajaron?Los datos muestran que el establecimiento de instalaciones bien equipadas en La Mesa y Escondido redujo parcialmente la carga de trabajo de los agentes de policía

Las temperaturas en los tres dígitos nos darán un descansoWe're getting a burst of unseasonable heat, but it's expected to ease off as the week continues.

Estos han sido los números del Powerball más comunes en los pasados 8 añosThe winner of a Powerball or Mega Millions jackpot can remain anonymous only if they played the lottery in one of 17 states that allow it.

Director Juan Antonio Bayona: 'Faltaba dar voz a los muertos' de la tragedia de los Andes'Faltaba dar voz a los muertos', asegura el español Juan Antonio Bayona, director de 'La sociedad de la nieve', un nuevo relato llevado al cine del trágico accidente aéreo que en 1972 protagonizaron los componentes del equipo uruguayo de rugby Old Christians en la cordillera de los Andes.

Con los bates fríos en playoffs, los Dodgers están al borde de la eliminaciónLos Dodgers de Los Ángeles brillaron en una campaña regular de 100 victorias, en la que se valieron de su bateo poderoso para compensar los problemas por los que atravesó su rotación de abridores.