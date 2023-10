Dirigente de Hamas dice que ni Irán ni Hezbollah estuvieron involucrados en incursión a Israel

Ali Barakeh, uno de los mandos exiliados de Hamas, recibió a The Associated Press en su oficina de Beirut mientras Israel bombardeaba Gaza y prometía aplicar un bloqueo total sobre el territorio gobernado por Hamas.

Por otro lado, cuando se le preguntó al portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, si Washington ha visto evidencia de participación iraní, respondió desde la Casa Blanca que “existe cierto grado de complicidad” de parte de Teherán debido a los años que lleva apoyando a Hamas, pero el gobierno estadounidense no cuenta con “evidencia...

Senior Hamas official says Iran, Hezbollah had no role in Israel attackAli Barakeh says Hamas ‘surprised’ by success of its attack, calls Israeli army ‘a paper tiger’

The Unknowns in the Israel-Hamas War: Iran, Hezbollah, and the Rest of the WorldInvestors are betting that geopolitics will follow its familiar pattern. Here's how it could diverge.

Dirigente de Hamas dice que ni Irán ni Hezbollah estuvieron involucrados en incursión a IsraelUn alto dirigente de Hamas aseguró el lunes que sólo un pequeño número de los principales comandantes en Gaza tenía conocimiento sobre la incursión a gran escala que se lanzó a Israel, pero que aliados como Irán y el grupo libanés Hezbollah “se sumarán a la batalla si Gaza es sujeta a una guerra de aniquilación”.

Israel-Hamas war live updates: Biden condemns ‘sheer evil’ of Hamas, will send Blinken to IsraelAt least 20 American citizens are unaccounted for, at least some of whom are Hamas hostages, White House national security adviser Jake Sullivan said Tuesday.

Blinken walks back support for Israel-Hamas 'cease-fire' as Israel retaliates against Hamas invasionThe now-deleted post, which appeared on Blinken's X account late Sunday, described a conversation Blinken reportedly had with the Turkish Foreign Minister.

Israel Goes on Offensive Against Hamas as Pentagon Warns Hezbollah Not to EngageThe Israeli military launched a powerful wave of airstrikes on Gaza Monday after Hamas, a militant group backed by Iran, launched an unprecedented attack on Israel over the weekend. Photo: Atef Safadi/Shutterstock