Detienen en Israel a Andrés Roemer

Actualmente, Andrés Roemer tiene cinco denuncias ante la Fiscalía en su contra y el mismo número de órdenes de aprehensión.

Varios centros de embarazo que están contra el aborto anuncian un servicio para la "reversión de la píldora abortiva". El Fiscal General de California, Rob Bonta, califica las afirmaciones como publicidad falsa que engaña a los pacientes vulnerables.

Israel’s secular-religious divide highlighted in holiday incidentsThe weeks-long holiday period ends Friday, and many leaders have beseeched Israelis on all sides to act with greater tolerance. Those pleas have largely fallen on deaf ears.

Ultra-Orthodox Leader: Israel 'In the Midst of a Religious War'Finance Committee chair Moshe Gafni of United Torah Judaism spoke at a municipal election conference over the weekend and said the political crisis in Israel is a 'religious war.'

Migrant boat washes ashore in Israel, fate of passengers unknownA rubber boat washed up on a beach in Israel on Sunday with no one on board, only what appeared to be the belongings of would-be migrants.

THE TRANSFORMATION OF THE LIBIDO. A POSSIBLE SOURCE OF PRIMITIVE HUMAN DISCOVERIES“And the light of Israel shall be for a fire, and his Holy One for a flame.”

Man United: Lisandro Martínez será operado otra vez en el pie derechoEl zaguero argentino Manchester United Lisandro Martínez deberá volver al quirófano para ser operado por una lesión en el hueso metatarsiano del pie derecho, informó el lunes el técnico Erik ten Hag.

En febrero de este año, se informó que Roemer había podido interponer alrededor de 30 amparos contra las diferentes determinaciones por las denuncias que enfrenta por presuntas agresiones sexuales sin acudir de forma presencial a una sola instancia judicial.El escritor y exdiplomático Andrés Roemer, fue señalado en México por diversas mujeres de violación y abuso sexual.

Las acusaciones contra el exdiplomático comenzaron el 15 de febrero de 2021, cuando la bailarina y coreógrafa Itzel Schnaas denunció en un video en YouTube haber sido abusada sexualmente por él, en lo que debía ser una cita de trabajo en casa del escritor; tras darse a conocer su grabación, surgieron las denuncias de decenas de mujeres agredidas por el exdiplomático con el mismo modus operandi, muchas de ellas desveladas en la cuenta de Twitter de Periodistas Unidas Mexicanas (@PeriodistasPUM).México

Un libro escrito por Heidi Putscher, investigadora y víctima de Andrés Roemer, busca exponer los 20 años en que el exdiplomático e intelectual, hoy pendiente de extradición desde Israel, utilizó “su prestigio” para abusar de más de medio centenar de mujeres y hacerles vivir “una pesadilla”.La mexicana Sasha Sokol dice que autoridades ratificaron sentencia contra Luis de Llano

Ciudad de México, 27 sep (EFE).- La cantante mexicana Sasha Sokol informó este miércoles que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ratificó la sentencia dictada en mayo pasado contra el productor Luis de Llano, acusado de abuso y condenado por daño moral.

La última fundadora superviviente de San Ysidro Health cumple 100 años: ‘Creo que lo que hicimos fue revolucionario’

Carmen Martínez y otras seis mujeres ayudaron a extender los servicios sanitarios cerca de la frontera al fundar San Ysidro Health.

California demanda a centros de embarazos por afirmar que tienen un servicio para la ‘reversión de la píldora abortiva’

Un hermano y una amiga de Hermoso ratifican presiones para justificar el beso de Rubiales

Un hermano y una amiga de la jugadora Jenni Hermoso han apoyado este lunes su versión ante el juez sobre la falta de consentimiento del beso en la boca que le dio el expresidente de la RFEF Luis Rubiales en la final del Mundial, y han ratificado las presiones que se produjeron para que lo justificase.

La “danza de los voladores”, una tradición que cada vez conquistan más mexicanas

Ni el inclemente sol ni los varios metros de altura detienen a Elizabeth Alvarado en su determinación por escalar un poste para representar la “danza de los voladores”, un ritual prehispánico que por años fue practicado por hombres pero que poco a poco han conquistado las mexicanas.

Una exasesora de Trump acusa a Rudy Giuliani de manosearla el día del asalto al Capitolio

Cassidy Hutchinson, exasesora de Donald Trump, acusó en sus memorias a Rudy Giuliani, exabogado del que fuera presidente de EE.UU. entre 2017 y 2021, de manosearla horas antes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 en el Capitolio.

YouTube suspende cuenta de Russell Brand tras acusaciones de abuso sexual

YouTube dijo el martes que Russell Brand ya no ganará dinero con la plataforma de videos después de que varias mujeres presentaran acusaciones de abuso sexual contra el comediante convertido en influencer.

Opinión: El arresto del astro de los Dodgers, Julio Urías, me recordó el terror de la violencia doméstica

Como residente binacional, he visto cómo los casos de violencia doméstica no reconocen fronteras. He visto cómo, en muchos casos, las víctimas no reconocen o no pueden detener el abuso.

Policía recibe reporte tras denuncias en medios contra Russell Brand por abuso sexual

La policía británica instó el lunes a las mujeres que alegan haber sido agredidas sexualmente por Russell Brand a declarar ante las autoridades, mientras la industria del entretenimiento en Reino Unido enfrentaba dudas sobre si el mal comportamiento del comediante no fue cuestionado debido a su fama.

El actor Russell Brand, acusado de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional

El actor y presentador británico Russell Brand ha sido acusado por cuatro mujeres de violación, agresiones sexuales y maltrato emocional, según una investigación realizada por los diatios “The Times” y “The Sunday Times”, y la televisión “Channel 4”.Noticias