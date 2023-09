Destinados a playoffs, Mellizos superan 7-6 a Rockies

Ryan Jeffers sumó tres imparables, incluido uno de los tres vuelacercas de los Mellizos de Minnesota, quienes superaron el viernes 7-6 a los Rockies de Colorado. Trevor Larnach pegó un cuadrangular, Kody Funderbuck (2-0) se llevó el triunfo como relevista y Emilio Pagán cosechó su primer salvamento por Minnesota.

Los Mellizos aseguraron el domingo su tercer banderín de la División Central de la Liga Americana en cinco años, al imponerse 8-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles. tienen asegurado el puesto de terceros preclasificados y abrirán la serie de comodines a un máximo de tres juegos el martes, como anfitriones de un equipo por definir.

Ganaron impulso mediante un triunfo en Colorado con remontada incluida. Larnach y Jeffers conectaron jonrones seguidos en la séptima entrada para empatar la pizarra 6-6.Por los Mellizos, el colombiano Donovan Solano de 4-0. El dominicano Jorge Polanco de 3-1. Los puertorriqueños Willy Castro de 5-1, Christian Vázquez de 5-0.

Read more:

sdut »

Exclusive: Rockies pitcher Ryan Feltner on returning to the baseball field after fractured skull, concussionColorado Rockies pitcher Ryan Feltner describes the journey battling back from a fractured skull in May to get back on the field again in an exclusive 'GMA' interview.

Jared Goff claps back at Ryan Fitzpatrick’s ‘poor man’s Matt Ryan’ digDetroit lions quarterback Jared Goff got the last laugh in a “spicy” moment with Ryan Fitzpatrick on “Thursday Night Football.”

Larnach rompe el empate con doble; Mellizos se imponen sobre AtléticosEl emergente Trevor Larnach quebró la igualdad en el octavo inning por medio de un doble remolcador, y los Mellizos de Minnesota remontaron para vencer el miércoles 6-4 a los Atléticos de Oakland.

Con jonrón de Noda en el 8vo, A's vencen 2-1 a MellizosEl novato Ryan Noda rompió el empate con un jonrón en el octavo inning y los Atléticos de Oakland derrotaron el jueves 2-1 a los Mellizos de Minnesota, flamantes campeones de la División Central de la Liga Americana.

Emmet Sheehan, Freddie Freeman power Dodgers to win over RockiesEmmet Sheehan provided a strong outing and Freddie Freeman homered as the Dodgers locked up the No. 2 seed in the playoffs with an 8-2 win over the Rockies.

J.D. Martinez blasts a two-run home run to give Dodgers lead over RockiesJ.D. Martinez blasted a two-run home run to give the Los Angeles Dodgers lead over the Colorado Rockies.

Michael A. Taylor aportó un jonrón y un triple a la causa de los Mellizos, ya clasificados a los playoffs.

Trevor Larnach pegó un cuadrangular, Kody Funderbuck (2-0) se llevó el triunfo como relevista y Emilio Pagán cosechó su primer salvamento por Minnesota.Los Mellizos aseguraron el domingo su tercer banderín de la División Central de la Liga Americana en cinco años, al imponerse 8-6 sobre los Angelinos de Los Ángeles. tienen asegurado el puesto de terceros preclasificados y abrirán la serie de comodines a un máximo de tres juegos el martes, como anfitriones de un equipo por definir.

Ganaron impulso mediante un triunfo en Colorado con remontada incluida.

Larnach y Jeffers conectaron jonrones seguidos en la séptima entrada para empatar la pizarra 6-6.Por los Mellizos, el colombiano Donovan Solano de 4-0. El dominicano Jorge Polanco de 3-1. Los puertorriqueños Willy Castro de 5-1, Christian Vázquez de 5-0.

Por los Rockies, el dominicano Elehuris Montero de 5-1 con una anotada y una producida. El venezolano Elías Díaz de 4-1 con una anotada. El mexicano Alan Trejo de 3-2 con una anotada y tres impulsadas.