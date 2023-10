Desde las alturas, Gloria Trevi abrió sus alas para anunciar 'Mi Soundtrack World Tour', la gira que llevará a sus fans un mar de emociones

Llegando a bordo de un helicoptero, Gloria Trevi anunció en Los Ángeles su próxima gira “Mi Soundtrack World Tour” con más de 30 fechas en Estados Unidos durante su etapa inicial y comenzando en enero de 2024 en la ciudad de Hidalgo, Texas con paradas en las ciudades más importantes del país, incluidas las californianas de Anaheim, San José, Palm Desert,...

Pero ¿qué crees? No nos vamos a caer una sola vez, nos vamos a caer muchas veces y tal vez algunas veces nos van a tirar, pero no importa que tan profundo caigan, hay que levantarnos porque lo que no tenemos que hacer es rendirnos, porque las personas que nos odian nos están viendo, pero lo más importante son los que nos aman y por ellos hay que levantarnos”, señaló...

Read more:

latimes »

Which 'Barbie' Soundtrack Songs Could Win a Grammy or Oscar Award?The “Barbie” film and album are such an embarrassment of riches that Grammy and Academy awards seems inevitable. But which songs, and which awards?

A DC Musician's Harmonica Haunts the 'Killers of the Flower Moon' SoundtrackThe website that Washington lives by.

Totally Killer Soundtrack Guide: Every Song In The Movie & When It PlaysTotally Killer has a killer soundtrack. With more than ten songs, we break down all the songs & when they play throughout the horror/time travel film.

AP EXPLICA: ¿Qué es Hamas, el grupo que gobierna la Franja de Gaza desde 2007?Hamas, que ha gobernado la Franja de Gaza desde 2007, lanzó un ataque dentro de Israel durante el fin de semana en el que mató a cientos de personas y tomó a varias otras como rehenes.

AP EXPLICA: ¿Qué es Hamas, el grupo que gobierna la Franja de Gaza desde 2007?Hamas, que ha gobernado la Franja de Gaza desde 2007, lanzó un ataque dentro de Israel durante el fin de semana en el que mató a cientos de personas y tomó a varias otras como rehenes.

Will Smith y Jada Pinkett Smith han estado separados desde 2016Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith han vivido “vidas completamente separadas” desde 2016, reveló Pinkett Smith en una entrevista con Hoda Kotb.