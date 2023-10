Cuándo, hora y dónde ver las Fechas 3 y 4 de las Eliminatorias de Conmebol al Mundial 2026

Desde el arranque de las Eliminatorias al Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, las selecciones de Brasil y Argentina comandan tempraneramente la tabla del área de Conmebol y desde ya son aspirantes a clasificar al torneo de la FIFA en Norteamérica.

Uruguay: 1:30 p.m. PT, Fanatiz. Colombia: 3:30 p.m., CaracolTV / RCN Televisión. Uruguay: 5:30 p.m., Antel TV / DirecTV Sports Argentina vs. Paraguay: 4 p.m. PT, Universo. Argentina: 9 p.m., Televisión Pública / TyC Sports. Paraguay: 8 p.m., Por confirmar Bolivia vs. Ecuador: 4 p.m. PT, FIFA+. Bolivia: 7 p.m., Entel / Axs. Ecuador: 6 p.m., DGO, DIRECTV Sports. Chile vs.

Türkiye to host world's largest space congress in 2026Türkiye's dedication to space exploration garners recognition from prominent figures in the field, with ambitious goals set to reach the moon by 2026 and enhance the nation's global space presence.

Argentina derrota y se clasifica a los cuartos de final del Mundial de rugbyArgentina se clasificó el domingo a los cuartos de final de la Copa del Mundo de rugby luego que el wing Mateo Carreras anotó tres tries para conseguir la victoria 39-27 ante Japón en un vibrante duelo a vida o muerte que cerró su grupo.

Imparable: Biles cierra el Mundial con dos oros más y llega a 23 títulosAMBERES, Bélgica (AP) — El apetito de victorias de Simone Biles es insaciable.

Max Verstappen se lleva el GP de Qatar para celebrar su 3er título mundialMax Verstappen festejó la conquista de su tercer título de la Fórmula Uno con otra victoria el domingo, imponiéndose en un Gran Premio de Qatar en el que le sacó una vuelta de ventaja a su compañero Sergio Pérez.

