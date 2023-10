Cruz Roja Internacional pide expulsión de jefe de la Cruz Roja bielorrusa

La junta gobernante de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRC por sus siglas en inglés) dijo el miércoles que dio plazo a su filial bielorrusa hasta el 30 de noviembre para que expulse a Dzmitry Shautsou; caso contrario, recomendará a sus filiales que desistan de asociarse con la bielorrusa y enviarle fondos, ya que quedaría suspendida de...

Una investigación interna de la IFRC halló que, según la Cruz Roja Bielorrusa, Shautsou “es el único responsable de las denuncias”. También determinó que otra organización era responsable de trasladar a niños de las partes de Ucrania ocupadas por Rusia y que la participación de la Cruz Roja Bielorrusa era solamente dentro de ese país.

Tanto Ucrania como la oposición bielorrusa han denunciado el transporte de niños como deportaciones ilegales, y se ha pedido que se presenten cargos de crímenes de guerra internacionales contra el presidente bielorruso, similares a los que se han presentado contra el mandatario ruso Vladímir Putin.

Un informe emitido en julio por el canal estatal 1 TV de Bielorrusia mostró a Shautsou en la ciudad ucraniana de Lysychansk, en poder ruso. Allí dice que la organización participa activamente en el traslado de niños ucranianos a Bielorrusia para “mejorar su salud” y que la Cruz Roja Bielorrusa tiene una “participación activa en ello”. headtopics.com

