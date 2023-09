Crawford pega hit en la 9na para dar triunfo a Marineros ante Rangers

J.P. Los primeros tres bateadores de Seattle en el noveno inning se embasaron ante el cubano Aroldis Chapman (6-5), con dos hits y un boleto.

Jonathan Hernández llegó para retirar al emergente Mike Ford por medio de un globo al jardín central.

Josh Rojas conectó un elevado corto de foul para el segundo out.Pero Crawford encontró un lanzamiento con cuenta de 1-1 y envió la pelota por encima de la cabeza del jardinero izquierdo Evan Carter. Anotaron Cal Raleigh y Dylan Moore, para mantener vivas las esperanzas de playoffs de Seattle.

Los Marineros (86-73) se acercaron a un juego de Houston, que descansó, en la contienda por el último boleto de comodín a los playoffs en la Liga Americana. Seattle tiene ventaja en el criterio de desempate respecto de los Astros. headtopics.com

Durante buena parte de la noche, pareció que habría festejo para los Rangers (89-70), líderes de la División Oeste de la Americana.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 3-1 con una anotada y una empujada. El dominicano Leody Taveras de 3-1 con una anotada y una empujada.

Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-1, Teoscar Hernández de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 4-1. El panameño José Caballero de 3-1.