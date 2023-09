Condado y ciudad de Los Ángeles ayudarán a personas sin hogar tras acuerdo por demanda

LOS ÁNGELES (AP) — El condado y la ciudad de Los Ángeles gastarán miles de millones de dólares para proporcionar más vivienda y servicios de apoyo a las personas sin hogar, según un acuerdo alcanzado para zanjar una demanda que fue aprobado el jueves por un juez federal. Fue la última parte de una serie de compromisos negociados después de que la LA Alliance for Human Rights —una coalición que incluye a comercios, residentes, caseros, personas sin hogar y otros— interpuso una demanda, alegando que la...

Fue la última parte de una serie de compromisos negociados después de que la LA Alliance for Human Rights —una coalición que incluye a comercios, residentes, caseros, personas sin hogar y otros— interpuso una demanda, alegando que la inacción de la ciudad y del condado para hacer frente al problema creaba un ambiente peligroso.“En total, estamos considerando unas 25.000 camas nuevas para personas sin casa y un total de más de 5.000 millones de dólares... sólo para implementar estos tres acuerdos”, dijo Daniel Conway, portavoz de la alianza.

El juez federal de distrito David Carter había rechazado propuestas previas para llegar a un acuerdo que ofrecían muchas menos camas. Conway dijo que el acuerdo final fue histórico y “perdurará en el tiempo” porque incluye requerimientos judiciales.

Read more:

sdut »

Los Angeles man sentenced to prison for role in Jan. 6 breach of U.S. Capitol buildingEdward Badalian, a 29-year-old Panorama City man has been sentenced to four years and three months in prison for his role in the breach of the U.S. Capitol on Jan. 6, 2021.

Arranca la temporada de Halloween con espeluznantes atracciones en Los ÁngelesNuestra agenda de esta semana también está cargada de eventos musicales con Gerardo Coronel, Los Temerarios, Kali Uchis, Luis Miguel, El Recodo, Majo Aguilar y Lupita Infante

‘Yellowstone’ Actress Puts $1.8 Million Price on Contemporary Los Angeles HomeJen Landon bought the eco-friendly Venice Beach townhouse more than a dozen years ago.

Fiancée remembers slain Los Angeles County deputy's goodbye kiss days after they got engagedBrittany Lindsey said in a “Good Morning America” interview that she remembers Ryan Clinkunbroomer telling her he loved her and replying that she would see him later, but he “never came home.”

Special needs network opens new center in South Los Angeles for childrenThe Center for Autism and Developmental Disabilities provides a range of services for children with special needs, from occupational therapy, speech and language therapy to mental health services and life skills.

Dedicated to Secret Headquarters in Los AngelesHell, maybe my room was wiretapped. Maybe there was a camera spying on me now.

Con ello, el condado pone fin a más de dos años de enfrentamientos judiciales en torno a la respuesta de Los Ángeles a la crisis de indigentes, al acceder a proporcionar 3.000 camas adicionales para fines de 2026 para personas con problemas de salud mental y consumo de drogas.

Fue la última parte de una serie de compromisos negociados después de que la LA Alliance for Human Rights —una coalición que incluye a comercios, residentes, caseros, personas sin hogar y otros— interpuso una demanda, alegando que la inacción de la ciudad y del condado para hacer frente al problema creaba un ambiente peligroso.“En total, estamos considerando unas 25.000 camas nuevas para personas sin casa y un total de más de 5.000 millones de dólares... sólo para implementar estos tres acuerdos”, dijo Daniel Conway, portavoz de la alianza.

El juez federal de distrito David Carter había rechazado propuestas previas para llegar a un acuerdo que ofrecían muchas menos camas.

Conway dijo que el acuerdo final fue histórico y “perdurará en el tiempo” porque incluye requerimientos judiciales.

Servirá como “un modelo para otras comunidades que intentan atender la indigencia en forma humana e integral”, comentó Conway.

El nuevo acuerdo establece un compromiso para proporcionar cientos de camas nuevas cada año hasta 2026, pero no incluye detalles específicos sobre financiamiento, aunque este año el condado y la ciudad aprobaron presupuestos para combatir la indigencia que en conjunto suman unos 1.900 millones de dólares.

Los Ángeles tiene una de las mayores poblaciones sin vivienda del país. El número de personas que viven en la calle, en albergues o en vehículos se ha disparado en los últimos años.

En enero, un conteo exigido por el gobierno federal estimaba que en una noche cualquiera había más de 75.500 personas sin techo en el condado, de las cuales más de 46.000 vivían en los límites de la ciudad de Los Ángeles. Alrededor de un tercio de ellos dijeron que tenían problemas de abuso de sustancias.

Desde 2015, el número de personas sin hogar ha aumentado un 70% en el condado y un 80% en la ciudad.

Durante el proceso judicial, la ciudad había alegado que el condado, que opera el sistema local de salud pública, estaba obligado a proporcionar servicios y vivienda a personas que carecen de hogar o tienen problemas de abuso de sustancias, pero no lo estaba haciendo.

Ahora los dos gobiernos se asociarán en una iniciativa que “está para ayudar a que más angelinos sin hogar en la ciudad puedan acercarse y recibir atención”, declaró la alcaldesa Karen Bass en un comunicado. “Este es un logro que significará atención real y vivienda para miles de personas que lidian con enfermedades mentales y adicciones”.

“Se requirió mucho tiempo y mucho trabajo duro de parte de muchas personas para llegar a este punto, pero finalmente este es un acuerdo del que podemos enorgullecernos”, dijo en un comunicado Janice Hahn, presidenta de la Junta de Supervisores del condado.