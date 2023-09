Conciertos en San Diego: Peso Pluma, Guns N' Roses y Lettuce

Las opciones de esta semana incluyen Peso Pluma en el North Island Credit Union Amphitheatre, Guns N' Roses en el Snapdragon Stadium y Lettuce en The Observatory North Park. Peso Pluma está generando mucha controversia para un cantante cuya música suena —al menos para los oyentes ocasionales— tan decididamente poco amenazadora.

La estrella vocal de 24 años (nombre real: Hassan Lijanly) se especializa enEs una mezcla de baladas regionales mexicanas, trap latino y reggaetón. Sus streams mensuales en Spotify superan ya los 52 millones al mes y el jalisciense tiene 11 millones de seguidores en Instagram.

La polémica en torno a Pluma tiene su origen en sus letras. Varias de sus canciones alaban al capo del cartel de Sinaloa, JoaquínGuzmán, que cumple cadena perpetua en una prisión de Colorado.incluye la línea: “Cuido la plaza del Señor Guzmán”.El Gavilán

trata sobre uno de los narcotraficantes de Guzmán. También hace una referencia favorable al hijo de Guzmán, Iván, por quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares. headtopics.com

Peso Pluma

PRC, el éxito conjunto de Pluma y Natanael Cano, toma su título de “polvo”, “ruedas” y “cristal” (palabras del argot español para cocaína, MDMA y metanfetamina, respectivamente)”.

En su concierto del 10 de septiembre en la Ciudad de México, Pluma hizo cantarlas iniciales del nombre completo de El Chapo, Joaquín Guzmán Loera, a una multitud estimada en 100 mil personas.El 12 de septiembre, varias narcomantas —pancartas con mensajes de organizaciones criminales— aparecieron en Tijuana. Cada una de ellas advertía a Pluma de que cancelara su concierto del 14 de octubre allí.

“Será tu última actuación por tu irrespetuosa lengua suelta”, decían las pancartas. Estaban firmadas por el CJNG, acrónimo del cártel Jalisco Nueva Generación, rival del cártel de Sinaloa de Guzmán.

Aunque pronto se produjo una detención en Tijuana, Live Nation —promotor de la gira de Pluma por Estados Unidos— optó por ir sobre seguro y aplazó cuatro de sus conciertos de septiembre. El 20 de septiembre, Pluma canceló su concierto de Tijuana. Estaba previsto que volviera al escenario anoche en Reno.

El concierto de Pluma del sábado en San Diego es la primera de las seis paradas programadas en California en su gira de otoño. El lugar donde actuará el sábado, el North Island Credit Union Amphitheatre, está a apenas tres kilómetros de Tijuana. El lunes, sus representantes rechazaron repentinamente todas las solicitudes de los medios de comunicación para su concierto del sábado y los boletos de la crítica se pusieron a la venta al público.

¿Excluirá Pluma alguna de las canciones que pueden haber desatado sus recientes polémicas? Pronto lo sabremos.

Sábado a las 8 p.m. Anfiteatro North Island Credit Union, 2050 Entertainment Circle, Chula Vista. $201.40-$460.50, más gastos de servicio.Axl Rose, en el centro, Slash, detrás a la izquierda y Duff McKagan, detrás a la derecha de Guns N’ Roses aparecen el 24 de junio en el Festival de Glastonbury 2023 en Inglaterra. La última iteración de la banda actuará en San Diego el domingo.Guns N’ Roses, con Alice in Chains

Décadas antes de que apareciera Peso Pluma, Guns N’ Roses solía inspirar una considerable controversia propia.

Uno de los motivos fue la letra racista y homófoba del cantante principal W. Axl Rose para la canción claramente ofensiva de GNR One in a Million.

Otra fue su acusación de incitar a los disturbios en un concierto de GNR en St. Louis. Luego estaba el debilitante abuso de drogas de su banda, sus caóticas luchas internas y su propensión a empezar los conciertos con horas de retraso.Hoy en día, 11 años después de su ingreso en el Salón de la Fama del Rock & Roll, GNR es un legado cuyo álbum más reciente, Chinese Democracy, tiene 15 años y cuya única canción nueva desde entonces, Perhaps, impulsada por el piano, salió en agosto.

La banda, que celebrará su 40 aniversario en 2025 y que originalmente era un quinteto, ha sufrido múltiples cambios de formación a lo largo de los años. Y donde antes GNR a veces se autodestruía en el escenario, ha sido un acto pulido en directo desde incluso antes de que Rose se reuniera con dos de los miembros principales de la banda para el festival de Coachella de 2016 y una gira posterior que incluyó un concierto en el estadio de San Diego cuatro meses después.

Aparte de Perhaps, la lista de canciones de GNR no ha cambiado prácticamente desde que comenzó la reunión de la banda en 2016. Dada la decepción que supuso “Chinese Democracy”, probablemente sea prudente. La mayoría de los fans quieren oír canciones conocidas y probadas, y eso es exactamente lo que GNR puede ofrecer.

Domingo a las 6 p.m. Estadio Snapdragon, 2101 Stadium Way, Mission Valley. $284.50-$375.

6 p.m. Sunday. Snapdragon Stadium, 2101 Stadium Way, Mission Valley. $284.50-$375.Lettuce

Lettuce, una descarada jam band que domina el funk y el jazz mejor que muchos de sus compatriotas, celebró su 30 aniversario el año pasado.

Cuando no está exhibiendo su propia música, el grupo es igual de hábil versionando canciones antiguas de Herbie Hancock, Rick James, Tears For Fears y Sly & The Family Stone. O, cuando les apetece, un doble álbum clásico entero de Miles Davis.

8 p.m. Thursday. The Observatory North Park, 2891 University Avenue, North Park. $35.