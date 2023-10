Con seis capturas de Mack y 3 TDs de Justin Herbert, Chargers superan 24-17 a Raiders

Fue la sexta vez desde que empezaron a contabilizar oficialmente las capturas en 1982 que un jugador consigue al menos seis en un partido. El récord de la NFL es de siete, establecido por Derrick Thomas, de los Chiefs de Kansas City, en 1990.

Los Chargers (2-2) anotaron en cuatro de sus primeras cinco series ofensivas, construyendo una ventaja de 24-7 al medio tiempo, antes de que los Raiders reaccionaran para cerrar el marcador. Las Vegas estaba en una serie ofensiva que representaba el empate, cuando Asante Samuel Jr. interceptó un pase de Aidan O’Connell en la yarda dos de los Chargers, con 2:33 por jugar.Parecía que los Raiders (1-3) podrían tener una última oportunidad, pero Herbert completó un pase de 51 yardas con Joshua Palmer en tercera y 10 desde la yarda 11 de Los Ángeles para enfriar el partido.

Herbert completó 13 de 24 pases para 167 yardas con un touchdown y una intercepción. También tuvo 30 yardas corriendo y un par de anotaciones.

Los Chargers ganaron por segundo juego consecutivo a pesar de no contar con tres titulares de su defensiva, los profundos Derwin James Jr. y Alohi Gilman, además del linebacker Joey Bosa.Noticias