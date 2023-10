Con los bates fríos en playoffs, los Dodgers están al borde de la eliminación

El tiempo se agota para que esa fórmula produzca siquiera una victoria en los playoffs. Los Dodgers tendrán una última oportunidad en el tercer juego de la serie divisional de la Liga Nacional, en la que están en una desventaja de 2-0 ante los Diamondbacks de Arizona. El duelo está previsto para este miércoles.

En el segundo juego, los Dodgers estaban por ejemplo abajo por 4-1 en la sexta entrada, y tenían las bases llenas con un out. El puertorriqueño Kiké Hernández empujó una carrera mediante un sencillo dentro del cuadro, pero James Outman se ponchó y Kolten Wong conectó un rodado inofensivo que puso fin a la amenaza.

