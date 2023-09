Con gol de Garnacho, el campeón Manchester United despacha a Crystal Palace en la Copa de la Liga

Siete meses después de levantar el trofeo, el Manchester United inició con el pie derecho la defensa de su título de la Copa de la Liga inglesa al despachar el martes 3-0 a Crystal Palace. Los dirigidos por Erik ten Hag ha enlazado dos victorias tras un decepcionante comienzo de temporada.

La dominante presentación ante un menguado Crystal Palace siguió a la victoria del sábado en la Liga Premier en casa de Burnley, lo que le da la esperanza a la afición del United de que el equipo ha enderazado su rumbo.

La tercera ronda de la Copa de la Liga no estuvo exenta de las sorpresas. Luton Town cayó eliminado al perder 1-0 ante el Exeter de la tercera división. Demetri Mitchell marcó el gol a los 83 minutos y luego expulsado a los 88.

El argentino Alejandro Garnacho, y el brasileño Casemiro encaminaron la victoria de los campeones defensores al firmar goles durante el primer tiempo en Old Trafford. Anthony Martial selló la victoria con un tanto en el complemento del encuentro de la tercera ronda.

Wolverhampton también se despidió tras echar a perder una ventaja de dos goles y caer 3-2 ante el Ipswich Town de la segunda división.