Con cuatro anotaciones de McCaffrey, 49ers superan 35-16 a Cardinals

McCaffrey terminó con 177 yardas desde la línea de golpeo, anotando tres veces por la vía terrestre y una recepción que ayudó a los 49ers a iniciar con marca de 4-0 por quinta vez en la historia de la franquicia.

Brock Purdy completó 20 de 21 para 283 yardas con un acarreo de anotación y un pase de TD, estableciendo una marca de porcentaje de pases completos en la historia de la franquicia. Ganó su noveno partido en nueve aperturas en temporada regular, liderando a los 49ers a su cuarta victoria seguida anotando al menos 30 puntos para abrir la campaña regular.Joshua Dobbs lanzó para 265 yardas con dos touchdowns a Michael Wilson por los Cardinals (1-3), que fueron incapaces de repetir la sorpresa de la semana pasada, cuando vencieron a Dallas, uno de los equipos a vencer de la NFC.

Arizona no tuvo respuesta para contener a McCaffrey, quien se convirtió en el primer jugador en nueve años en comenzar la temporada con cuatro juegos consecutivos con al menos 100 yardas desde la línea de golpeo y una anotación. Terminó con 106 yardas terrestres, además de siete recepciones para 71 yardas.