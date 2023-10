Con cuatro anotaciones de Lamar Jackson, Ravens aplastan 28-3 a Browns

Jackson logró anotaciones terrestres sin ser tocado en acarreos de 10 y 2 yardas y lanzó un pase de 7 yardas al tight end Mark Andrews con 11 segundos por jugar antes del descanso de medio tiempo, para que los Ravens (3-1) abrieran una...

El electrizante quarterback de Baltimore añadió un pase de anotación de 18 yardas a Andrews en el último periodo, que cerró la cuenta para una diferencia mayor en el marcador.Los Browns (2-2) no contaron con Watson por una lesión en el hombro, por lo que el titular tuvo que ser el novato Dorian Thompson-Robinson. La selección de quinta ronda de la universidad UCLA lució abrumado en su debut en la NFL.

La ofensiva de Cleveland, que ya no cuenta con el corredor Nick Chubb por lo que resta de la temporada, solamente generó 166 yardas — 53 de ellas en la última serie ofensiva, ya sin nada por jugar. Thompson-Robinson lanzó tres intercepciones y fue capturado cuatro veces atrás de la línea de golpeo.