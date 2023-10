Con 2 touchdowns de Jefferson, Vikings doblegan 21-13 a Panthers

Wonnum anotó al recuperar un balón suelto de Bryce Young, avanzando 51 yardas para un touchdown que cambió el rumbo del juego.

Cousins se repuso de dos intercepciones, incluyendo uno que acabó en anotación de Sam Franklin para 99 yardas, y terminó con 139 yardas vía aérea. Jefferson registró 85 yardas y 6 recepciones ante una secundaria de Carolina que no contó con tres de sus titulares.

Alexander Mattison acarreó para 95 yardas y Harrison Smith logró tres capturas para los Vikings (1-3), incluyendo la que derivó en la anotación de Wonnum.Los Panthers (0-4) que aun no conocen la victoria, se hundieron más. De 164 equipos que iniciaron 0-4 en la era de los Super Bowls, únicamente los Chargers de 1992 lograron avanzar a la postemporada.