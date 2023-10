Comentario: Canelo demuestra diferencia de peso y nivel a Charlo en noche inspirada

No hay duda. Saúl Álvarez contó con mucha ventaja el sábado, al enfrentar al campeón indiscutible de los superwelter, dos categorías por debajo de las 168 libras, división donde reina el mexicano como monarca indiscutible.

“Me sentí bien, es por eso que peleamos a 12 asaltos, para enseñar quién el mejor”, indicó Álvarez en la conferencia de prensa tras el combate. “Hicimos nuestro trabajo y estoy contento con lo que hice. La verdad es que hay veces que no se puede noquear. A parte si noqueas (no dejas contenta a la gente) porque noqueas, si no noqueas, porque no noqueaste”.Álvarez dejó en claro que aún pretende seguir en el boxeo y dijo que “nadie podía vencer a este Canelo”, demostrando que la versión del sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, es la mejor. Álvarez se sometió a una cirugía de mano tras su tercera combate ante Gennady Golovkin el año pasado y eso le afectó en su preparación de mayo pasado para la cita ante John Ryder en Guadalajara. Tras el combate del sábado, Canelo dijo sentirse mejor que nunca.

“No vi a mi familia por tres meses, pero amo el boxeo”, dijo Canelo sobre el ring.

Sin embargo, al desmantelar a Jermell Charlo durante toda la contienda, se vio no solamente mucha diferencia en la potencia de los puños, sino que también en talento. Canelo le cerró el camino a Charlo, un peleador escurridizo, durante toda la noche y a pesar de derribarlo en el séptimo asalto, ya no lo pudo noquear, probablemente el único reproche que los aficionados del Canelo le pueden hacer al pelirrojo.

Álvarez había demostrado cierto cansancio al final de su tercer combate ante Golovkin y Ryder, peleas que dominó pero que no puedo culminar en nocaut. Para este combate, Canelo se preparó tres meses en Lake Tahoe, entrenando en la altitud, algo que según él, le ayudó en su condición física ante Charlo.

“No vi a mi familia por tres meses, pero amo el boxeo”, dijo Canelo sobre el ring. “El boxeo es mi vida, es lo que me hizo lo que soy ahora”.Canelo Álvarez, de México, izquierda, pelea con Jermell Charlo en un combate por el título de peso supermedio, el sábado 30 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)El pugilista de Jalisco es el boxeador mexicano que más ha dinero en la historia de este deporte. Canelo ganó alrededor de $40 a $50 millones ante Charlo, y cada mayo y septiembre se le agregan más y más millones a su cuenta bancaria. Sus gananciasEn lo deportivo, Álvarez es campeón en cuatro divisiones diferentes, monarca indiscutible en los supermedianos y el hombre que con su sola presencia llena hoteles, casinos y arenas donde se presente. Tiene el lujo de escoger a sus rivales, donde él quiera enfrentarlos y en el peso que él desee, un derecho que se han ganado todos los grandes del boxeo, desde Julio César Chávez hasta Floyd Mayweather Jr.

Para este duelo, Charlo subió dos categorías y desde un inicio pareció intimidado por la potencia en los puños de Canelo, quien retrocedía a su rival cada vez que conectaba al cuerpo. Charlo, quien nunca había estado en un Pago por Evento tan grande como el sábado, también pareció sorprendido con el ambiente en Las Vegas, especialmente por el apoyo con el que cuenta el boxeador mexicano.

Canelo Álvarez, de México, izquierda, abraza a Jermell Charlo después de derrotar a Charlo por el título de peso supermediano, el sábado 30 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)“Canelo es una ... bestia, es uno de los mejores boxeadores que hay”, reconoció Charlo, un hombre que pareció estar en modo “sobrevivir” desde el campanazo inicial.

“Me tengo que quitar el sombrero ante la afición mexicana”, añadió Charlo tras el combate. “Nunca quiero dejar a mis aficionados afroamericanos ni a mis estadounidense, ellos salen a apoyar al igual que los mexicanos, pero solo que algunos son más locos que los otros”.

Fue la primera pelea en la era de los cuatro cinturones entre dos campeones indiscutibles masculinos y el del peso superior fue amplio dominador. Álvarez también sumó su victoria número 60 como profesional y se convirtió en el primer hombre de la era moderna del boxeo en defender por tercera vez su título indiscutible.El mismo Floyd Mayweather mostró respeto hacia el triunfo de Canelo al salir a promover a uno de sus boxeadores tras la velada.

“Es un gran campeón y ha hecho un gran trabajo esta noche”, indicó Mayweather Jr., en una versión rara de su reconocimiento al talento del mexicano, pues en las redes sociales usualmente dice todo lo contrario.

Para aquellos que recriminan la diferencia de peso, la situación de Charlo al subir dos divisiones es semejante a lo que Canelo hizo cuando subió una división, a peso semipesado, para enfrentar a Dmitry Bivol, uno de los mejores en las 172 libras y que desmanteló al mexicano. Para un peleador como Canelo, que ha visitado divisiones hasta ganar cuatro campeonatos en diferentes categorías en su carrera, también es un reconocimiento a su trayectoria pues recalcó en su victoria sobre Charlo que no es fácil invadir divisiones de arriba.

“Es un gran campeón y ha hecho un gran trabajo esta noche”Después del combate, Canelo dijo que estaba dispuesto a enfrentar al que sea y que no le importaba. Sin embargo, ese es un discurso que en la práctica y a la hora de pensar en el negocio, suele ser muy diferente.

Canelo buscará completar las dos contiendas que le quedan en su contrato de más de $100 millones por tres peleas con PBC, aunque difícilmente se enfrentará a David Benavidez en la siguiente. El sábado descartó el improbable duelo ante Terence Crawford y tras el pobre espectáculo del primero de los Charlo, es poco viable que Álvarez escoja inmediatamente al hermano gemelo Jermall.

Difícilmente también se iría a un nuevo enfrentamiento ante Dmitry Bivol en las 172 libras, una división que parece ser demasiado para él, como vimos cuando no tuvo oportunidad de vencer al ruso en 2022.

“No vi a mi familia por tres meses, pero amo el boxeo. El boxeo es mi vida, es lo que me hizo lo que soy ahora”

— Saúl Álvarez tras la victoria sobre Jermell Charlo

Si se trata de cerrar una carrera a lo grande, Canelo debería de enfrentar a Benavidez en su siguiente combate, y de ganar, buscar a Bivol para cerrar con broche de oro. Las dos peleas son de alto riesgo, pero si quiere aumentar su legado, debería de encarar esos dos compromisos e irse con la puesta del sol.

Pero cada que Canelo pelea, los aficionados consumen, los hoteles se llenan y los promotores sonríen.

Así que la gente podrá seguir quejándose de que Canelo "no enfrenta a los mejores", de que no puede noquear en estos días o que no ha encarado a Benavidez o Bivol, pero Canelo sigue contento, haciendo feliz a los aficionados que lo apoyan y llenando sus bolsillos.

, Azteca América, La Opinión y MLS. Ayudó en el lanzamiento de HOY en 2004 y en 2011 volvió a HOY, ahora LA Times en Español.