Colapsa una iglesia en el norte de México causando tres fallecidos

Por el momento se desconocen las causas del accidente por el que la estructura del edificio se vino abajo durante la misa comunitaria para la realización de un bautismo.

Los fallecidos, según informó en el lugar el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera, son dos mujeres y un niño de dos años.El accidente se produjo alrededor de las 15:30 horas (21:30 GMT) y en el lugar se encontraban familias formadas por personas de todas las edades. El suceso fue tan repentino que no dio tiempo a que evacuaran el lugar.

En redes sociales se difundió un video captado por una videocámara de seguridad vecinal en el que se aprecia el momento en el que el techo comienza a resquebrajarse y cae al interior de la iglesia. En el lugar trabajan elementos de Protección Civil, de la Cruz Roja, de la Guardia Nacional así como bomberos, entre otros. También están en el lugar dos grúas para apartar el escombro.

Desde el suceso, el ambiente en la zona fue de angustia y preocupación ante la presencia de heridos y lo repentino del accidente.