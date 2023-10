Cinco hospitalizados en un incendio en un estacionamiento del aeropuerto londinense de Luton

Todos los vuelos del aeropuerto de Luton se suspendieron hasta las 15:00 del miércoles, según indicó el aeropuerto en un comunicado. Se pidió a los pasajeros que evitaran el lugar porque los equipos de emergencia seguían trabajando y el acceso estaba restringido.

Videos compartidos en redes sociales y en sitios web de medios británicos mostraban vehículos de policía y bomberos reunidos ante un estacionamiento de varias plantas, y el piso superior envuelto en llamas. El estacionamiento de la Terminal 2 se derrumbó parcialmente después de que comenzara el incendio en torno a las 21:00 del martes.

London's Luton Airport suspends flights after fire breaks out at one of its parking lotsAn airport in London said all flights have been suspended after a fire broke out in one of its parking lots.

