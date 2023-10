Chivas separa indefinidamente a 3 jugadores por quebrantar reglamento interno

Vega, quien fue mundialista en Qatar 2022, entró como suplente un minuto en el último partido del Guadalajara, el fin de semana ante el Toluca.El Guadalajara dijo que los tres fueron separados porque “incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno”, sin entrar en detalles sobre las disposiciones quebrantadas.

El “Rebaño Sagrado”, dirigido por el serbio Veljko Paunovic, informó que los tres jugadores realizarán trabajo diferenciado para “mantener su forma física y futbolística”. Chivas, uno de los dos equipos más populares del país, atraviesa por una racha de seis partidos sin ganar, incluyendo cuatro derrotas.

Con un partido más que 16 de los 18 equipos, el Guadalajara posee 15 puntos y ocupa la séptima posición del campeonato, un lugar fuera de la zona de acceso directo a la liguilla directa. Aunque Chivas no dio detalles sobre las faltas específicas, Vega y Calderón han tenido problemas en el pasado por su comportamiento fuera del campo.

Calderón fue penalizado en octubre del año pasado por acudir sin permiso a un festejo en la occidental ciudad de Guadalajara. Martínez, de 20 años, ha pasado casi toda su carrera con el Tapatío, la filial de Chivas en la segunda división. Este torneo apenas había aparecido en un par de encuentros, uno por la primera fecha y el domingo, cuando jugó cuatro minutos ante Toluca. headtopics.com

Read more:

sdut »

Church roof collapses in north Mexico, killing at least nine and injuring about 50, officials sayAuthorities in Mexico say the roof of a church has collapsed in northern Mexico during a...

2 workers conducting polls for Mexico's ruling party killed, 1 kidnapped in southern MexicoMexico's president says assailants have killed two workers who were conducting internal polling for his Morena party in southern Mexico

Jimmie Allen and Alexis Gale welcome their third baby amid divorceThe country singer and the nurse revealed their split in April. Allen’s former manager sued him for assault and sexual abuse the following month.

Peter Laviolette still weighing Alexis Lafreniere decision amid disappointing Rangers campLafreniere has been ineffective in his three preseason contests, all on the right.

Jimmie Allen and Estranged Wife Alexis Gale Welcome Baby No. 3, Son Cohen Ace, amid SeparationJimmie Allen, 38, and estranged wife Alexis, 36, have welcomed their third baby.

Jimmie Allen’s Estranged Wife Alexis Gale Welcomes Baby Boy: See PicsThe couple announced earlier this year that they were both separating and expecting ahead of two sexual abuse lawsuits against the country singer.