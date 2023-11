Chicago y otras ciudades de EEUU pasan problemas para albergar a migrantes ante la llegada del frío

Las organizaciones de voluntarios, que han proporcionado la mayor parte de alimentos y prendas de vestir, señalan que ahora también dan recomendaciones para sobrevivir al invierno. Vestir con varias capas de ropa es un concepto nuevo para muchos de los migrantes que están acostumbrados a climas más cálidos. Las temperaturas bajaron el miércoles a unos 0 grados Celsius (30 grados Fahrenheit).

United States Headlines Read more: SDUT »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NBCCHICAGO: NBC Chicago to broadcast 4 Friday night Bulls, Blackhawks games this yearNBCUniversal Local Chicago has announced NBC 5 Chicago will be simulcasting four upcoming live Friday night NBC Sports Chicago games and surrounding game…

Source: nbcchicago | Read more ⮕

LATIMES: Revela Klinsmann por qué EEUU tiene mejor equipo que MéxicoEl alemán dijo que hay que 'tener esa experiencia de jugar contra los mejores jugadores del mundo cada semana'.

Source: latimes | Read more ⮕

LATIMES: Más migrantes chinos emprenden un peligroso viaje hasta la frontera de EEUU para solicitar asiloEl joven chino parecía perdido y exhausto cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo dejaron en una estación de tránsito.

Source: latimes | Read more ⮕

LATIMES: Tratan de convencer al Congreso de EEUU sobre dar ayuda a Israel y UcraniaEl secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Antony Blinken, argumentaron el martes ante el Congreso que el país debe enviar inmediatamente ayuda a Israel y Ucrania, en momentos en que el pedido del gobierno de enviar 105.

Source: latimes | Read more ⮕

SDUT: Casa Blanca desarrollará estrategia contra islamofobia pero musulmanes en EEUU están escépticosEl gobierno del presidente Joe Biden se prepara para dar a conocer que desarrollará una estrategia nacional para combatir la islamofobia, según personas al tanto del asunto, mientras Washington enfrenta escepticismo de gran parte de la comunidad musulmana estadounidense por su firme apoyo a la ofensiva militar de Israel en contra de Hamás en Gaza.

Source: sdut | Read more ⮕

SDUT: EEUU afirma que un alto al fuego ahora en Gaza consolidaría las acciones de HamásEl secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, rechazó este martes un alto al fuego en Gaza ya que supondría consolidar las acciones de Hamás, según dijo en una audiencia en el Senado en la que fue interrumpido varias veces por ciudadanos que pedían el fin de la guerra.

Source: sdut | Read more ⮕