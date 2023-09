Cerveceros logran 3er título divisional en 6 campañas pese a caer ante Cardenales

Los Cerveceros de Milwaukee aseguraron el título de la División Central de la Liga Nacional con bastante ayuda de los Bravos de Atlanta. La coronación de Milwaukee, segunda en tres temporadas, fue posible gracias a los Bravos, quienes remontaron para vencer 7-6 a los Cachorros de Chicago.

Atlanta se sobrepuso a un déficit de seis anotaciones para eliminar de la contienda divisional a los Cachorros, quienes todavía pelean por un boleto de comodín a los playoffs.

El público en Milwaukee rugió en el noveno inning, cuando se mostró la pizarra del duelo entre Cachorros y Bravos. “Simplemente podías percibir que algo pasaba en el graderío”, dijo el manager de Milwaukee, Craig Counsell. “Luego me di la media vuelta, miré hacia el túnel. Algunos chicos del clubhouse se movilizaban muy rápidamente, tomando en cuenta que estábamos perdiendo 4-1. Así, supe que algo pasaba”.

Los Cerveceros tenían ya garantizado al menos el pasaje de comodín desde el viernes, cuando vapulearon 16-1 a los Marlins en Miami. Sin embargo, desperdiciaron dos oportunidades de conquistar el banderín divisional, al caer el sábado y domingo frente a los Marlins. headtopics.com

Milwaukee se apoderó del banderín por tercera vez en seis campañas el martes, pese a caer por 4-1 ante los colistas Cardenales de San Luis.

El público en Milwaukee rugió en el noveno inning, cuando se mostró la pizarra del duelo entre Cachorros y Bravos.

“Simplemente podías percibir que algo pasaba en el graderío”, dijo el manager de Milwaukee, Craig Counsell. “Luego me di la media vuelta, miré hacia el túnel. Algunos chicos del clubhouse se movilizaban muy rápidamente, tomando en cuenta que estábamos perdiendo 4-1. Así, supe que algo pasaba”.

Los Cerveceros tenían ya garantizado al menos el pasaje de comodín desde el viernes, cuando vapulearon 16-1 a los Marlins en Miami. Sin embargo, desperdiciaron dos oportunidades de conquistar el banderín divisional, al caer el sábado y domingo frente a los Marlins.

En esos dos juegos, anotaron un total de cinco carreras.

“Uno sueña con esto, pero sabe lo difícil que es llegar”, dijo Mark Attanasio, propietario principal del club. ”El año pasado, sentimos que íbamos a estar en la misma posición, y nos recordaron lo difícil que es asegurar esto. Todos en ese clubhouse aprendieron de aquella experiencia”.

El abridor Miles Mikolas (8-13) se llevó el triunfo el martes, al permitir una carrera y cinco hits en siete capítulos, con cinco ponches y dos boletos, en una faena de 101 pitcheos.

La derrota fue para el abridor Adrian Houser (7-5), quien retiró a los primeros nueve bateadores antes de recibir cuatro carreras.

Por los Cardenales, el venezolano Juan Yepez de 1-0. El dominicano José Fermín de 3-0.

Por los Cerveceros, el venezolano William Contreras de 4-2. Los dominicanos Carlos Santana de 4-2 con una remolcada, Willy Adames de 4-1. El mexicano Rowdy Téllez de 1-0.