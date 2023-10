Cavendish seguirá activo en busca del récord de victorias de etapa en el Tour

Cavendish igualó el récord de 34 victorias de etapas del legendario Eddy Merckx durante el Tour de 2021, 13 años después que el ciclista británico logró su primer triunfo en la ronda gala, y estuvo cerca de ganar una 35ta en la séptima etapa de la edición de 2023.

Después de haber anunciado su retiro a comienzos de este año, Cavendish dio marcha atrás y planea competir con el equipo Astana Qazaqstan por una temporada más, incluyendo el Tour.

“La verdad es que echabas de menos la competición, me encanta correr, pero estaba feliz por haber tomado la decisión. Pero no fue el final que esperaba, con esa caída en el Tour de Francia”, añadió. Cavendish, el velocistas más laureado en la historia de la carrera, se estrelló durante la octava etapa del Tour el pasado verano y se fracturó la clavícula derecha. Tuvo que operarse y Cavendish no ha competido desde entonces. headtopics.com

Conocido como “El Misil de Man”, por ser oriundo de la Isla de Man, Cavendish rechazó inicialmente la propuesta del jefe del equipo, Alexander Vinokourov, de extender el vínculo por un año adicional, desalentado por el sacrificio que es necesario para volver tras otra lesión.“Hablé con los niños y les pregunté que debía hacer su papá.

Read more:

sdut »

Ace sprinter Mark Cavendish delays retirement to chase outright record for Tour de France stage winsAce sprinter Mark Cavendish wants another go at becoming the outright record-holder for most career stage wins at the Tour de France.

Longtime Dallas sports radio host, producer Mark ‘Friedo’ Friedman has diedFriedman spent over two decades in Dallas radio working with KLIF, The Ticket and ESPN, among others.

Mark Milley On Democracy, The Constitution, & Wannabe DictatorsMark Milley had a few things to say about democracy as he stepped away from his position as head of the Joint Chiefs of Staff.

Opinion: GST cut to spur apartment building misses mark for Sask.\u0027There\u0027s a caveat — the need for careful analysis and a balanced perspective in assessing the broader implications,\u0027 writes Stu Niebergall.

Mark A. Maltarich Ph.D.Mark Maltarich, Ph.D., is an Associate Professor of Management in the Darla Moore School of Business at the University of South Carolina.