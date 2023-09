Canelo Álvarez con ‘buen humor’ y acondicionamiento para enfrentar a Jermell Charlo

El campeón mexicano Canelo Álvarez dijo sentirse en su mejor estado físico en mucho tiempo, por lo que demostró un buen estado anímico el miércoles en la conferencia de prensa para su pelea Jermell Charlo. La semana de la pelea de Saúl Álvarez contra Jermell Charlo arrancó con los “Grand Arrivals” el martes, seguida por una conferencia de prensa el miércoles, en el Studio Ballroom del MGM Grand, de Las Vegas, con un Canelo...

La semana de la pelea de Saúl Álvarez contra Jermell Charlo arrancó con los “Grand Arrivals” el martes, seguida por una conferencia de prensa el miércoles, en el Studio Ballroom del MGM Grand, de Las Vegas, con un Canelo notablemente bromista y de buen humor. Él señaló a su estado físico como una de las razones principales.

Previo a su combate ante John Ryder en mayo, que se desarrolló en el Estadio Akron de Guadalajara, Canelo se preparó en la altura, algo que quiso replicar para este nuevo combate y que según le ha permitido sentirse con un mejor acondicionamiento físico y un buen estado de ánimo.

“Me sentí muy bien que me fui un mes a Guadalajara antes de esa pelea [ante Ryder], en la altura, me sentí muy bien, mi cuerpo se sintió bien y por eso nos fuimos a Lake Tahoe”, dijo Canelo al LA Times en Español tras la conferencia de prensa.

A hungry, motivated Jermell Charlo could pose problems for Canelo AlvarezLAS VEGAS — The biggest night of Jermell Charlo's professional life is nearly at hand, and it's a different man than we've largely seen through his first 37 professional bouts. He's had a lucrative and successful career in boxing, though he hasn't crossed over to the mainstream more than 15 years after starting despite plenty of accomplishments.

“Estoy con mucha confianza, me siento feliz de este gran entrenamiento y que tengo la capacidad de demostrar todas mis habilidades”, señaló Canelo.

Canelo es la cara del boxeo, es una superestrella que maneja este tipo de eventos con todo el profesionalismo y tal facilidad que puede resultar difícil para sus rivales manejar ante la gran atención mediática que provoca enfrentar al orgullo de Jalisco.

El próximo sábado, en el T-Mobile Arena, Charlo (35-1-1, 19 KOs) tratará de quitarle al Canelo (59-2-2, 39 KOs) el trono de campeón indiscutido de los pesos supermedianos, en la era de los cuatro cinturones. De lograr un triunfo, Canelo sería el primer peleador en conseguir tres defensas de sus títulos.

Canelo tuvo que ser operado en noviembre de 2022 de su mano izquierda, que se lesionó durante su tercera pelea contra Gennadiy Golovkin.

Desde su victoria sobre Caleb Plant, Canelo no ha vuelto a noquear rivales e incluso sufrió su segunda derrota en su carrera cuando subió al peso semipesado contra Dmitry Bivol. Contra ‘GGG’ y Ryder, Canelo se llevó las victorias por decisiones, algo que muchos vieron como el inicio del fin de la carrera del mexicano.

“No podía entrenar al 100% y por ello no podía agarrar el condicionamiento que buscaba”, dijo Álvarez. “He tenido la oportunidad de entrenar al 100%, de que puedo tener la confianza de usar mi mano al 100%. La confianza es todo para un peleador y la traigo”.

Charlo no ha peleado desde mayo de 2022, cuando derrotó por nocaut al argentino Brian Castaño en el Dignity Health Sports Park de Carson, sumando casi 15 meses de inactividad sobre un cuadrilátero.

Aunque mucho se ha dicho sobre la falta de actividad reciente de Charlo, el peleador estadounidense cree que tiene lo suficiente para detener a Canelo y convertirse en campeón indiscutido en dos divisiones.

“El campamento fue difícil, duro, Canelo no es un peleador que puedes echarle de menos”, dijo Charlo a los medios de comunicación. “Él ha hecho todo en el boxeo y no tiene nada que demostrarme, entonces con eso dicho, tengo mucho en mi plato y para poder continuar este legado de ser de los mejores, debo estar bien equipado con todos los instrumentos que vienen en la caja… vendré para la revancha, este es mi momento”.

Canelo ha enfrentado y vencido a 18 campeones mundiales a lo largo de su carrera, algo que le asegurará su puesto entre los mejores del boxeo y en el Salón de la Fama.

“Nunca podrá alguien probarle nada a la gente, solo tengo probarlo a mí mismo, de que estoy aún en la cima”, dijo Canelo.

Charlo tuvo que subir dos divisiones para poder enfrentar a Canelo.

“Yo definí la ciencia del boxeo”, dijo un confiado Charlo. “Empecé joven, lo he estado haciendo toda la vida. He estado en cosas en la vida que él no podría comparar. Merezco estar en mi posición y demostrar mi valor… soy un guerrero, siento que Canelo nunca ha visto a un peleador de mi calibre. Estoy para lo que sea, soy [explícito] león, soy un león”.“No sé que animal debo decir que seré para vencer a un león, pero lo que sea, yo soy ese animal”, concluyó Canelo provocando las carcajadas de los asistentes a la conferencia de prensa.