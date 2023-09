Canal de Panamá reducirá los tránsitos diarios a 31 barcos en noviembre ante extrema sequía

PANAMÁ (AP) — La Autoridad del Canal de Panamá reducirá a 31 el número de barcos que transitan diariamente por la ruta interoceánica a partir del 1 de noviembre, en lugar de los 32 actuales, acentuando aún más las restricciones adoptadas en la vía debido a una de las peores sequías que ha reducido… PANAMÁ (AP) — La Autoridad del Canal de Panamá reducirá a 31 el número de barcos que transitan diariamente por la ruta interoceánica a partir del 1 de noviembre, en lugar de los 32 actuales, acentuando aún más las...

PANAMÁ (AP) — La Autoridad del Canal de Panamá reducirá a 31 el número de barcos que transitan diariamente por la ruta interoceánica a partir del 1 de noviembre, en lugar de los 32 actuales, acentuando aún más las restricciones adoptadas en la vía debido a una de las peores sequías que ha reducido el nivel de los lagos de agua dulce utilizados para el cruce marítimo.

La entidad informó en un comunicado publicado el sábado que el promedio de tránsitos por el canal se ajustará a 31: nueve por las nuevas esclusas Neopanamax de mayor dimensión y 22 esclusajes por las antiguas Panamax.

Read more:

sdut »

Biden administration to start giving foreign aid for deportationsThe U.S. plans to direct millions in foreign aid to help Panama deport more migrants.

Panama suspends debate for First Quantum's new mining contractPanama's National Assembly decided on Thursday to suspend the debate for a new contract with Minera Panama, the local subsidiary of Canadian miner First Quantum, as lawmakers seek a government revision of the current proposal. The assembly's trade commission decided to suspend discussions on the contract and recommended its withdrawal for a review.

Number of migrants crossing Panama's Darien Gap surpasses 400,000 to record high By ReutersNumber of migrants crossing Panama's Darien Gap surpasses 400,000 to record high

Number of migrants crossing Panama's Darien Gap surpasses 400,000 to record highThe number of people crossing the perilous Darien Gap linking Panama and Colombia has hit a record high of 400,000 in the year to September, official data showed, as migration to the United States intensified despite efforts to curb the flow.

Travis Barker reveals he underwent root canal, had chronic pain disorder amid COVID-19 diagnosisThe Blink-182 drummer was battling trigeminal neuralgia, which is a treatable condition that causes “painful sensations” on one side of the face,” per the Mayo Clinic.