Campaña mágica de Diamondbacks termina con juego improductivo ante Rangers en Serie Mundial

Es la mejor sensación del mundo”, dijo el manager de los Diamondbacks, Torey Lovullo. “algunos han estado aquí, vamos a seguir trepando esa montaña, una vez que lleguemos a la cima, queremos permanecer ahí durante mucho tiempo”. Dos años después de sufrir 110 derrotas en una campaña, los Diamondbacks se sacudieron el marasmo en que estaban a la mitad de la temporada y se colaron en los playoffs por primera vez desde 2017.

United States Headlines Read more: SDUT »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NYPOST: Rangers vs. Diamondbacks World Series Game 4 prediction: Stitches going with the RangersAndrew Heaney starts for the Rangers opposite Joe Mantiply.

Source: nypost | Read more ⮕

SDUT: Rangers ganan la Serie Mundial por 1ra vez; blanquean 5-0 a DiamondbacksMitch Garver produjo la primera carrera del encuentro con un sencillo en la séptima entrada, Nathan Eovaldi resistió la presión durante seis innings y los Rangers de Texas ganaron la Serie Mundial por primera vez en su historia de 63 años, al blanquear el miércoles 5-0 a los Diamondbacks de Arizona en el quinto juego.

Source: sdut | Read more ⮕

AP: Rangers lead Diamondbacks 2-1 heading into World Series Game 4The Arizona Diamondbacks take on the Texas Rangers on Tuesday in Game 4 of the World Series. The Rangers are up 2-1.

Source: AP | Read more ⮕

COVERS: Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks Line MovementTexas Rangers vs Arizona Diamondbacks

Source: Covers | Read more ⮕

COVERS: Texas vs Arizona Betting Matchup & Odds October 31, 2023Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks

Source: Covers | Read more ⮕

COVERS: Rangers vs Diamondbacks World Series Game 4 Player Prop Bets: Regession to the HeanFree picks and prop bets for World Series Game 4 on October 31. MLB prop bets and predictions for Rangers vs. Diamondbacks.

Source: Covers | Read more ⮕