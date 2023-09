California sube a 20 dólares por hora el salario mínimo de trabajadores de comida rápida

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, firmó este jueves una ley que establece en 20 dólares el salario mínimo para los trabajadores de restaurantes de comida rápida, lo que representa una victoria para los empleados que impulsaron el aumento. El gobernador resaltó en una conferencia de prensa que el 80 % de los trabajadores de la comida rápida en California son de color, y dos de cada tres son mujeres.

“Este es un momento notable en la historia”, dijo el gobernador al momento de la firma al grito de “Sí se pudo”.“Hoy damos un paso más hacia salarios más justos, condiciones de trabajo más seguras y saludables y una mejor capacitación al darles a los trabajadores de comida rápida una voz más fuerte y un asiento en la mesa”, agregó Newsom.

La nueva legislación también ordena la creación de un consejo de la industria de comida rápida que tendrá representantes de los trabajadores, reguladores estatales, restaurantes y franquicias, y tendrá el poder de aumentar ese salario de los trabajadores cada año hasta 2029 en un 3,5 %.

California tiene más de medio millón de personas trabajando en restaurantes de comida rápida.

Los salarios medios actuales de los trabajadores de restaurantes comida rápida en California oscilan entre 16 y 18 dólares la hora. El mínimo estatal es de 15,50 dólares, un aumento que se logró tras una lucha iniciada por los trabajadores de los restaurantes de comida rápida.

David Huerta, presidente de los Trabajadores Unidos del Servicio del Oeste (SEIU USWW), dijo en la conferencia de prensa tras la firma que la ley representa una victoria para todos los trabajadores e impulsará otras luchas en favor de empleados de otras industrias.

Otro proyecto de ley que aumentaría a 23 dólares el salario mínimo de los trabajadores de la salud en California a partir del 1 de junio de 2024 espera la firma del gobernador.