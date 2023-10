California descarta cheques por desempleo para trabajadores en huelga

California no dará cheques por desempleo a los trabajadores en huelga, y el gobernador demócrata Gavin Newsom vetó el sábado un proyecto de ley que se había inspirado en paros laborales de alto perfil en Hollywood y la industria hotelera. “Ahora no es el momento de aumentar los costos o incurrir en esta deuda considerable”, escribió Newsom en un mensaje de veto.El fondo que el estado usa para pagar las prestaciones por desempleo ya tiene una deuda de más de 18.

000 millones de dólares. Esto se debe a que el fondo se quedó sin dinero y tuvo que pedir prestado al gobierno federal durante la pandemia, cuando Newsom ordenó el cierre de la mayoría de las empresas y provocó un aumento masivo del desempleo. El fondo también resultó afectado por enormes cantidades de fraudes que le costaron al estado miles de millones de dólares.

Por su parte, los sindicatos afirmaron que las prestaciones por desempleo son buenas para la economía, ya que permiten a los trabajadores en huelga seguir gastando dinero y apoyando a los negocios locales.

