California demanda a centros de embarazos por afirmar que tienen un servicio para la 'reversión de la píldora abortiva'

Varios centros de embarazo que están contra el aborto anuncian un servicio para la 'reversión de la píldora abortiva'. El Fiscal General de California, Rob Bonta, califica las afirmaciones como publicidad falsa que engaña a los pacientes vulnerables. Heartbeat International, un grupo nacional antiaborto, y RealOptions Obria, una cadena que opera cinco centros de embarazos en crisis en el norte de California, promueven servicios para “revertir” el proceso de aborto con medicamentos.

Bonta está demandando a ambos grupos en el Tribunal Superior de Alameda bajo las leyes estatales de Publicidad Falsa y Competencia Desleal.

En un comunicado, un representante de Heartbeat International dijo que la organización se enteró de la demanda a través de solicitudes de los medios y aún no ha sido notificada. La declaración dice que más de 4,500 mujeres han tenido “reversiones exitosas de la píldora abortiva”.

RealOptions Obria no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación. El servicio anunciado de “reversión de la píldora abortiva” administra progesterona adicional a personas que han tomado mifepristona pero aún no han tomado el segundo medicamento, según la denuncia y los materiales publicados por ambas organizaciones. El sitio web de RealOptions lo caracteriza como un “proceso efectivo” y afirma que “QUIZÁ NO SEA DEMASIADO TARDE PARA SALVAR SU EMBARAZO”.

En su continua batalla para proteger el derecho al aborto, California está demandando a dos importantes grupos antiaborto por afirmaciones sobre la viabilidad de un servicio para la “reversión de la píldora abortiva”, anunció el Fiscal General Rob Bonta.

Heartbeat International, un grupo nacional antiaborto, y RealOptions Obria, una cadena que opera cinco centros de embarazos en crisis en el norte de California, promueven servicios para “revertir” el proceso de aborto con medicamentos. Bonta está demandando a ambos grupos en el Tribunal Superior de Alameda bajo las leyes estatales de Publicidad Falsa y Competencia Desleal.

“(Heartbeat International) y RealOptions se aprovecharon de pacientes embarazadas en un momento profundamente vulnerable de sus vidas, utilizando afirmaciones falsas y engañosas para atraerlas y engañarlas sobre un procedimiento potencialmente riesgoso”, dijo Bonta en un comunicado. “Hoy presentamos la demanda para poner fin a su comportamiento depredador e ilegal”.La denuncia de 30 páginas alega que las dos organizaciones utilizan afirmaciones fraudulentas y engañosas para promover la seguridad y eficacia de una terapia hormonal experimental para detener el aborto con medicamentos.

En un comunicado, un representante de Heartbeat International dijo que la organización se enteró de la demanda a través de solicitudes de los medios y aún no ha sido notificada. La declaración dice que más de 4,500 mujeres han tenido “reversiones exitosas de la píldora abortiva”.

“A través de nuestra línea directa de la Red de Rescate de la Píldora Abortiva, sabemos que algunas mujeres casi de inmediato se arrepienten de haber elegido el aborto químico”, dice el comunicado. “Estas mujeres merecen el derecho a intentar salvar sus embarazos. Ninguna mujer debería verse jamás obligada a realizar un aborto que ya no desea”.

RealOptions Obria no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación.

El aborto con medicamentos generalmente implica dos medicamentos (mifepristona y misoprostol) que se toman con un intervalo de 24 a 48 horas, según la FDA. La mifepristona, que se toma primero, inhibe la capacidad del cuerpo para utilizar la hormona del embarazo progesterona, mientras que el misoprostol hace que el útero se contraiga y expulse el contenido de forma similar a un aborto espontáneo, según el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos.

El servicio anunciado de “reversión de la píldora abortiva” administra progesterona adicional a personas que han tomado mifepristona pero aún no han tomado el segundo medicamento, según la denuncia y los materiales publicados por ambas organizaciones. El sitio web de RealOptions lo caracteriza como un “proceso efectivo” y afirma que “QUIZÁ NO SEA DEMASIADO TARDE PARA SALVAR SU EMBARAZO”. Heartbeat International administra la línea directa nacional conocida como Abortion Pill Rescue Network a la que los centros locales de embarazos en crisis, como RealOptions, dirigen a las personas embarazadas.

La demanda acusa a las dos organizaciones de aprovecharse de “individuos emocionalmente vulnerables” y argumenta que las organizaciones anuncian ilegalmente el servicio como una opción viable sin señalar posibles efectos secundarios, como el riesgo de hemorragia grave.

“Los acusados atraen a estos individuos a través de múltiples tergiversaciones y los presionan afirmando que deben comenzar el tratamiento lo más rápido posible, explotando aún más el elevado estado emocional de estos individuos”, afirma la demanda.

Se detiene el estudio sobre la ‘reversión de la píldora abortiva’

Los defensores de la “reversión de la píldora abortiva”, incluidos aquellos que dicen que se han beneficiado, con frecuencia hacen referencia al uso de la terapia con progestina para prevenir el parto prematuro y a la investigación realizada por el médico de San Diego, George Delgado, para respaldar su seguridad. Los estudios de Delgado utilizan muy pocos pacientes y han sido ampliamente condenados por la comunidad médica, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y el New England Journal of Medicine, por no tener mérito ni aplicabilidad amplia. La Dra. Mary Davenport, médica autorizada en California, también contribuyó a los estudios de Delgado y es directora médica de dos de las clínicas de RealOption.

El único estudio diseñado para probar rigurosamente la efectividad del procedimiento se interrumpió tempranamente citando “preocupaciones de seguridad” después de que tres mujeres sufrieran una hemorragia grave y fueran transportadas al hospital. “Detuvimos la inscripción después de la tercera hemorragia”, dijeron los autores en la revista Obstetrics & Gynecology.

La demanda acusa a RealOptions de engañar a las personas embarazadas sobre la posibilidad de efectos secundarios graves al no revelar la posibilidad de hemorragia grave.

Numerosos estudios muestran que el protocolo de aborto con dos pastillas, que ha sido aprobado por la FDA durante más de 20 años, interrumpirá un embarazo entre el 95% y el 98% de las veces. Aquellas que toman sólo la primera píldora y no la segunda continuarán con el embarazo alrededor del 50% de las veces, según el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, aproximadamente la misma tasa de éxito que afirman los defensores de la “reversión de la píldora abortiva”.

Los centros de crisis de embarazo, que no ofrecen abortos pero pueden brindar algunos servicios médicos como pruebas de embarazo y ultrasonidos, han sido durante mucho tiempo una espina clavada para los defensores del aborto en California. La Corte Suprema de Estados Unidos se puso del lado de los opositores al aborto en 2018, derogando una ley de California que exigía que los centros de crisis de embarazo notificaran a los clientes sobre los métodos anticonceptivos y las opciones de aborto. La decisión enfrió significativamente los esfuerzos legislativos para frenar las prácticas de los centros.

Cathren Cohen, abogada del Instituto Williams y del Centro de Salud, Derecho y Políticas Reproductivas de UCLA, dijo a CalMatters en junio que los legisladores y defensores estaban preocupados por crear un mal precedente.

“El movimiento contra el derecho a decidir es muy litigioso. Saben que los tribunales federales están de su lado”, dijo Cohen.A principios de este año, dos proyectos de ley destinados a aumentar la transparencia sobre los servicios y objetivos de los centros de embarazo en crisis fueron silenciosamente eliminados en la Legislatura. Una de las autoras, la asambleísta Pilar Schiavo, demócrata de Santa Clarita, dijo en un comunicado que estaba agradecida por la demanda de Bonta porque la “reversión de la píldora abortiva” es “uno de los procedimientos más peligrosos que ofrecen (los centros de embarazos)”.

“Es preocupante que su ideología antiaborto prevalezca sobre la ciencia y la seguridad de las mujeres”, decía la declaración de Schiavo. “Tengo la esperanza de que en la próxima sesión legislativa nos enfrentemos a toda esta industria, cuyo principal objetivo es socavar el derecho de la mujer a elegir y bloquear el acceso a la atención del aborto”.

La asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, demócrata de Orinda, presentó una medida a principios de este año que finalmente murió en el comité, intentando fortalecer la ley estatal de publicidad falsa para especificar que las empresas no podían hacer declaraciones engañosas sobre el aborto. En una declaración a CalMatters, Bauer-Kahan caracterizó las afirmaciones hechas por los centros de crisis de embarazo como “depredadoras y engañosas”.

“En algunos de sus momentos más difíciles, las personas embarazadas están siendo engañadas y puestas en peligro”, decía la declaración de Bauer-Kahan. “Es hora de hacer algo y estoy orgulloso de que California esté luchando para poner fin a estas mentiras”.

Los centros, que a menudo están afiliados religiosamente y conectados con organizaciones nacionales como Heartbeat International,. Si bien menos del 62% de los condados tienen una clínica de abortos, casi el 80% tiene un centro de crisis de embarazos, según una base de datos compilada por CalMatters. En las zonas rurales donde hay una grave escasez de atención primaria, los centros superan en número a las clínicas de aborto en una proporción de 11 a dos.

Heartbeat International tiene más de 90 centros de embarazo afiliados en California. Obria, que opera en todo el país y está asociada con las cinco clínicas del norte de California mencionadas en la demanda, tiene cinco afiliadas adicionales en el estado.

“La horrible realidad es que ahora mismo hay más centros de embarazos en crisis en California que clínicas de atención de abortos”, dijo Bonta durante una conferencia de prensa el jueves. “Los centros de embarazo en crisis no ofrecen servicios de aborto ni derivaciones para abortos, aunque es posible que quieran hacerle creer que sí lo hacen”.

Esta nota fue realizada con el respaldo de la California Health Care Foundation (CHCF), que trabaja para garantizar que

las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan y a un precio que puedan pagar. Visite