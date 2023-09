Cachorros se acercan a la eliminación al caer 4-3 ante Cerveceros en 10 entradas

Los Cachorros de Chicago quedaron al borde de la eliminación al caer el viernes 4-3 ante los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional, con un doble productor del dominicano Carlos Santana en la 10ma entrada. Los Cachorros parecían enfilados a asegurar un lugar en los playoffs hace menos de tres semanas, cuando tenían un récord de 78-67, pero Chicago lleva una marca de 4-11 desde entonces.

Jeimer Candelario bateó cuadrangular en la octava e Ian Happ lo emuló en la novena, para una remontada. Chicago se había ido abajo por 3-0 tras siete innings.Caleb Boushley (1-0), originario de Wisconsin que debutó en Grandes Ligas, ponchó a Patrick Wisdom con las bases llenas en la alta de la 10ma. Boushley había permitido el jonrón del empate a Happ en la novena.

Santana abrió la baja de la 10ma con un doble frente al dominicano José Cuas (3-2), que remolcó al corredor automático, Blake Perkins. Por los Cachorros, el dominicano Christopher Morel de 3-2, con una carrera anotada. El brasileño Yan Gomes de 4-0, con una impulsada.

Read more:

sdut »

Bravos aseguran ventaja de locales en los playoffs; barren a CachorrosMax Olson logró su 54to jonrón, para liderar las Grandes Ligas en la campaña, y los Bravos de Atlanta aseguraron la ventaja de locales para la postemporada, al imponerse el jueves 5-3 sobre los decaídos Cachorros de Chicago.

When Chicago Fire Season 12 & More One Chicago Shows Could Return Teased In New ReportGood news for One Chicago fans!

St. Regis Chicago wins Chicago's People's Choice Award for tall buildingsThe results are in for some of the nation's prestigious Architecture Awards.

Detectives publican los bocetos de los sospechosos implicados en el asesinato de la fronteraUn migrante murió y otro resultó herido durante un tiroteo el 28 de julio al este del puerto de entrada de Otay Mesa

Hamlin podría reaparecer con los Bills ante la ausencia de Poyer contra los DolphinsEl safety titular de los Bills Jordan Poyer quedó descartado del partido del domingo ante los Dolphins de Miami, lo que podría abrir la puerta para que Damar Hamlin aparezca en su primer juego de temporada regular desde que sufrió un paro cardiaco durante un encuentro en enero pasado.

36 Hours in ChicagoCycle miles of urban trails, tour a restored Frank Lloyd Wright masterwork and catch golden hour along Lake Michigan.

Chicago perdió por cuarto juego consecutivo para ponerse 1 1/2 detrás de Miami, que venció a Pittsburgh, en la pugna por el tercer y último boleto como equipo comodín de la Nacional. Los Marlins tienen el criterio de desempate a su favor sobre los Cachorros.

Los Cachorros parecían enfilados a asegurar un lugar en los playoffs hace menos de tres semanas, cuando tenían un récord de 78-67, pero Chicago lleva una marca de 4-11 desde entonces.Jeimer Candelario bateó cuadrangular en la octava e Ian Happ lo emuló en la novena, para una remontada. Chicago se había ido abajo por 3-0 tras siete innings.Caleb Boushley (1-0), originario de Wisconsin que debutó en Grandes Ligas, ponchó a Patrick Wisdom con las bases llenas en la alta de la 10ma. Boushley había permitido el jonrón del empate a Happ en la novena.

Santana abrió la baja de la 10ma con un doble frente al dominicano José Cuas (3-2), que remolcó al corredor automático, Blake Perkins.

Por los Cachorros, el dominicano Christopher Morel de 3-2, con una carrera anotada. El brasileño Yan Gomes de 4-0, con una impulsada.

Por los Cerveceros, los dominicanos Carlos Santana de 5-2, con tres impulsadas; y Willy Adames de 3-1. El puertorriqueño Víctor Caratini de 4-2, con una anotada. El venezolano William Contreras de 5-1, con una anotada y una remolcada.