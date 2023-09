Cabrera batea 3 imparables, pero Guardianes vencen 7-5 a Tigres

Miguel Cabrera bateó el viernes tres imparables, incluidos un par de dobles, pero los Guardianes de Cleveland arruinaron el primer día del fin de semana de despedida del venezolano con una victoria por 7-5 sobre los Tigres de Detroit. Cal Quantrill recibió un sonoro abucheo cuando golpeó a Cabrera en la tercera entrada, aunque el venezolano simplemente trotó rumbo a primera y sostuvo una sonriente conversación con el primera base Josh Naylor y con la caseta...

Cal Quantrill recibió un sonoro abucheo cuando golpeó a Cabrera en la tercera entrada, aunque el venezolano simplemente trotó rumbo a primera y sostuvo una sonriente conversación con el primera base Josh Naylor y con la caseta de los Guardianes.Quantrill (4-7) permitió ocho imparables y cuatro carreras, mientras que ponchó a tres en cinco episodios para anotarse la victoria, y Emmanuel Clase aceptó un jonrón en la novena de Spencer Torkelson antes de terminar el partido con 44 salvamentos.

Por los Guardianes, los venezolanos Brayan Rocchio de 5-2, con una anotada y una impulsada; y Andrés Giménez de 5-1, con una anotada. Los dominicanos Ramón Laureano de 2-1, con dos carreras anotadas; José Tena; José Ramírez de 4-0.

Cabrera, quien jugará en los últimos tres juegos de su carrera, pegó un doblete en sus primeros dos turnos al bate para elevar su total a 626, rompiendo un empate que tenía en el 13er lugar y poniéndose dos por delante de Hank Aaron. Cabrera conectó un sencillo en la séptima para llegar a 3.173 imparables.

Por los Tigres, el venezolano Miguel Cabrera de 4-3; El puertorriqueño Javier Báez de 4-1, con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 2-1.