Bruce Springsteen pospone todas sus fechas de gira por úlcera péptica

La gira de Bruce Springsteen y la E Street Band de 2023 se pospondrá hasta 2024 por indicaciones médicas para el famoso rockero. A principios de este mes, Springsteen anunció que pospondría todas sus fechas de septiembre de 2023 mientras recibía tratamiento por síntomas relacionados con la enfermedad, que provoca la formación de úlceras en el...

A principios de este mes, Springsteen anunció que pospondría todas sus fechas de septiembre de 2023 mientras recibía tratamiento por síntomas relacionados con la enfermedad, que provoca la formación de úlceras en el estómago y el intestino delgado, que pueden provocar acidez, náuseas y dolor de estómago.Los conciertos pospuestos incluyen fechas en Baltimore, Filadelfia, Albany y Syracuse en Nueva York, Pittsburgh, Washington y espectáculos en Connecticut y Ohio.

Ringo Starr conversa sobre su EP ‘Rewind Forward’ y la próxima canción de los Beatles Están las estrellas de rock y luego está Ringo Starr, baterista de los Beatles, solista galardonado, fotógrafo, narrador, actor y activista.

Los nuevos espectáculos pospuestos incluyen fechas en Canadá y una gira por la costa oeste en Phoenix, San Diego, Los Ángeles y San Francisco.

The Boss, que la semana pasada celebró su cumpleaños 74, se “recupera constantemente” de una úlcera péptica, de acuerdo con un comunicado de prensa. “Por precaución”, el resto de la gira de este año se ha pospuesto para el próximo.

Los conciertos reprogramados se anunciarán esta semana y se llevarán a cabo en las sedes originales.

La úlcera péptica puede ser peligrosa y provocar hemorragias y situaciones de emergencia, como la perforación de la úlcera a través del estómago. El tratamiento típico utiliza medicamentos comunes, como omeprazol, que pueden ayudar a curar las úlceras en un plazo de cuatro a seis semanas. Las personas que reciben tratamiento “se recuperan completamente de la úlcera péptica”, dijo a la AP el médico Lawrence Kosinski, de la Asociación Estadounidense de Gastroenterología.