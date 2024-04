Brennan's Home Run Leads Guardians to Victory over Red Sox

Will Brennan bateó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada y los Guardianes de Cleveland blanquearon 6-0 a los Medias Rojas el lunes durante el tradicional juego del Día de los Patriotas. El dominicano José Ramírez y el venezolano Gabriel Arias añadieron dobles remolcadores por Cleveland, que inició con marca de 8-2 fuera de casa.

El abridor de los Guardianes Xzavion Curry debutó en la temporada tras iniciar el año en la lista de lesionados por una enfermedad viral y sólo le permitió dos sencillos a los Medias Rojas en cinco entradas. Tim Herrin trabajó dos entradas sin permitir anotación como relevo para la victoria.

Cleveland Guardians Boston Red Sox Patriots' Day Home Run Shutout

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:



sdut / 🏆 5. in US

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guardians vs Red Sox Prediction, Picks, and Odds for Today’s MLB GameMLB predictions, picks, and odds for Cleveland Guardians at Boston Red Sox on 4-15. MLB best bets and free picks.

Source: Covers - 🏆 341. / 59 Read more »

One Piece Announces Special Boston Red Sox CollaborationEiichiro Oda's One Piece is teaming up with Boston Red Sox for a special anniversary game.

Source: ComicBook - 🏆 65. / 68 Read more »

Reid Detmers, bullpen limit Boston to 3 hits, Angels beat Red Sox 7-0Reid Detmers allowed three hits over 6 1/3 innings with seven strikeouts and Taylor Ward matched a season high with three RBIs to lead the Los Angeles Angels over the Boston Red Sox 7-0.

Source: CBSLA - 🏆 552. / 51 Read more »

White Sox get pounded by Red Sox, have lost 7 of 8White Sox get pounded by Red Sox, have lost 7 of 8

Source: cbschicago - 🏆 546. / 51 Read more »

Baltimore Orioles vs Boston Red Sox - April 11, 2024In final game of 3-game set, Red Sox play host to Orioles (Rodriguez 2-0, 2.19)

Source: FOXSports - 🏆 280. / 63 Read more »

Baltimore Orioles vs Boston Red Sox - April 10, 2024AL East foes Red Sox (Crawford 0-0, 0.84) and Orioles (Irvin 0-1, 7.20) meet in Fenway Park

Source: FOXSports - 🏆 280. / 63 Read more »