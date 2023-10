Bravos empatan récord con 307 jonrones en la campaña, pero caen 10-0 ante Nacionales

Jacob Young aseguró el triunfo con su sencillo de dos carreras en el noveno.

El dominicano Marcell Ozuna disparó dos cuadrangulares. Llegó a los 40 en la campaña con su batazo ante Kyle Finnegan en el noveno. Atlanta igualó el récord para una campaña establecido por los Mellizos de Minnesota en 2019. Los Bravos también fijaron un récord con un porcentaje de .501 en slugging.Dueños del mejor récord de las mayores con foja de 104-58, Atlanta abrirá una serie divisional el 7 de octubre contra Filadelfia o Miami.

Washington quedó en el fondo del Este de la Nacional por cuarta campaña al hilo, mejorando a 71-91 tras un 55-107. Por los Nacionales, el mexicano Joey Meneses de 5-1, una anotada y una remolcada. El venezolano Keibert Ruiz de 5-3, una anotada y tres remolcadas.

