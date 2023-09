Bravos anotan 2 veces con error de Suzuki y remontan déficit de 6 carreras ante Cachorros

Sean Murphy se embasó en un error del jardinero derecho Seiya Suzuki que provocó dos anotaciones en el octavo episodio, y los Bravos de Atlanta, el equipo con la mejor marca en las Grandes Ligas, superaron un déficit de seis carreras para vencer el martes a los Cachorros de Chicago, por 7-6. Suzuki corrió hacia su derecha y avisó al jardinero central Cody Bellinger, pero aparentemente perdió de vista la bola entre las luces y la dejó caer.

Drew Smyly (11-10) propició la remontada con dos lanzamientos descontrolados en el octavo episodio.Matt Olson avanzó así a la tercera base, y todo quedó preparado para el corredor emergente Forrest Wall que robó segunda.

Ambos corredores anotaron fácilmente en el error de Suzuki. Brad Hand (5-2) lanzó sin permitir carreras como relevista en el octavo capítulo para llevarse el triunfo. El cubano Raisel Iglesias obtuvo su 31er salvamento.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. bateó de 4-1 con dos carreras remolcadas y una carrera anotada, y el dominicano Marcell Ozuna de 4-1 con una impulsada.

La victoria de los Bravos eliminó las aspiraciones de los Cachorros, de obtener el cetro en la División Central de la Liga Nacional. Ello dejó a los Cerveceros de Milwaukee como ganadores del banderín.

Por los Cachorros, el brasileño Yan Gomes de 4-2 con una remolcada, y el dominicano Christopher Morel de 4-1.