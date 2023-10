Braga derrota 3-2 a Unión Berlín y amarga el estreno en casa de los alemanes

Sheraldo Becker firmó un doblete — con goles a los 31 y 37 minutos — y un dominante Union se puso al frente 2-0. Pero Sikou Niakaté descontó poco antes del descanso y Bruma niveló a los 51.Tras ingresar a cuatro minutos del final, Castro recibió un pase de Bruma y marcó en la última jugada del partido y el Union acabó lamentando otra derrota en la agonía.

Braga come from two goals down to stun Union 3-2 with last-gasp winnerPortugal's Braga scored a stoppage-time winner through Andre Castro after coming from two goals down to snatch a 3-2 win at Union Berlin in their Champions League Group C match on Tuesday.

Braga snatches late 3-2 win at Union Berlin in the German team’s 1st Champions League home gameAndré Castro has scored in the fourth minute of stoppage time for Braga to snatch a 3-2 win at Union Berlin in the German team’s first home game in the Champions League.

El líder América del brasileño Jardine recibe al Pachuca de AlmadaLas Águilas del América del entrenador brasileño Andre Jardine recibirán este martes al Pachuca del técnico uruguayo Guillermo Almada, en la undécima jornada del torneo Apertura 2023, que extenderá su fase preliminar hasta el 12 de noviembre.

Braga derrota 3-2 a Unión Berlín y amarga el estreno en casa de los alemanesBERLÍN (AP) — André Castro anotó en el cuarto minuto de los descuentos para que el Braga de Portugal se llevara el martes la victoria 3-2 en su visita al Union Berlín, amargándole el primer partido del club alemán como local en una Liga de Campeones.

En el Día de la Unidad Alemania, el Union — un exclub de la Alemania Oriental — cruzó la anterior línea divisoria de la ciudad para ser anfitrión por primera vez en la Liga de Europa en lo que antes era el Berlín Occidental. Más de 73.000 aficionados acudieron al Estadio Olímpico, el feudo de su clásico rival Hertha Berlín.