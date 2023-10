Biden: 'No hay mucho tiempo' para enviar más ayuda a Ucrania

Sin embargo, advirtió que el tiempo se está acabando.

“No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que la ayuda estadounidense a Ucrania sea interrumpida”, dijo Biden en la Casa Blanca luego que el Congreso votó el sábado en la noche un presupuesto de corto plazo que evitó por ahora un cierre del gobierno pero que eliminó la asistencia militar a Ucrania.

“Tenemos tiempo, pero no hay mucho tiempo, y hay un abrumador sentido de urgencia”, destacó, añadiendo que la propuesta aprobada otorga fondos solo hasta mediados de noviembre.“Lo vamos a lograr”, aseguró, al tiempo que exhortó al Congreso negociar un paquete de ayuda lo más pronto posible.

Algunos legisladores han reconocido que lograr la aprobación de más asistencia para Ucrania se está volviendo difícil a medida que la guerra sigue estancada. La resistencia republicana a darle más ayuda a Ucrania ha ido en aumento.