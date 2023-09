Biden asegura que inminente cierre de gobierno de EEUU no es su culpa

Ante la posibilidad de un inminente cierre del gobierno, la Casa Blanca quiere asegurarse de que la culpa recaiga en el otro extremo de la Avenida Pennsylvania, concretamente sobre los representantes del Partido Republicano. El presidente Joe Biden espera que el resto del país vea las cosas de la misma forma.

Es una apuesta difícil en momentos de extrema división política, en que muchos estadounidenses se aferran a su afiliación política sin importar los hechos.Un cierre de gobierno llegaría en un momento frágil para Biden, quien ya se enfrenta a bajas cifras en los sondeos y a preocupaciones en materia económica mientras busca un segundo periodo presidencial, basándose parcialmente en la propuesta de que ofrece un rumbo estable en Washington.

Si el Congreso no aprueba una iniciativa de gastos antes de que acabe el sábado, los trabajadores federales dejarán de recibir su sueldo, los traslados aéreos podrían resultar gravemente afectados por la falta de personal y los beneficios alimenticios quedarán suspendidos para algunas de las familias más vulnerables del país.

