Biden asegura a Ucrania el apoyo de EEUU, pese a la oposición del ala trumpista

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este domingo a los “aliados estadounidenses y al pueblo de Ucrania” que pueden contar con el apoyo de su país al señalar que cuentan con “la gran mayoría de ambos partidos” en el Congresos para mantener esa ayuda, pese a la oposición del ala trumpista.

Estados Unidos logró el sábado 45 días más de financiación, pero ahora debe zanjar los retos de mantener la ayuda a Ucrania y otros sobre inmigración, con una oposición del ala más radical en la Cámara Baja aún más enfurecida al fracasar en unas demandas que estaban llevando al cierre del Gobierno.

Con la aprobación anoche de esa prórroga del presupuesto en el Congreso, la urgencia ahora es mantener la ayuda a Kiev, un compromiso de la Casa Blanca y la mayoría republicana, en momentos en que los recursos comienzan a agotarse.“Espero que mis amigos del otro lado -dijo haciendo referencia a los republicanos- cumplan su palabra de apoyar a Ucrania. Dijeron que apoyarían a Ucrania en una votación separada”, recalcó hoy el mandatario estadounidense.

“No podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que se interrumpa el apoyo estadounidense a Ucrania”, agregó.

Biden asegura que inminente cierre de gobierno de EEUU no es su culpaAnte la posibilidad de un inminente cierre del gobierno, la Casa Blanca quiere asegurarse de que la culpa recaiga en el otro extremo de la Avenida Pennsylvania, concretamente sobre los representantes del Partido Republicano.

Biden: 'No hay mucho tiempo' para enviar más ayuda a UcraniaEl presidente estadounidense Joe Biden declaró el domingo que la ayuda a Ucrania seguirá fluyendo por ahora, tratando de calmar los ánimos de los aliados sobre el apoyo estadounidense a la defensa del país europeo.

El demócrata pidió a demócratas y republicanos que “no pierdan el tiempo” y que den luz verde a “un acuerdo presupuestario de un año”. “Paren los juegos (políticos entre ambos partidos). Poneros a trabajar”, añadió.

Durante una rueda de prensa, Biden se negó a opinar sobre el futuro del presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Kevin McCarthy, que está siendo fuertemente criticado por el ala más extrema de su partido.

Este domingo, el congresista republicano de Florida Matt Gaetz dijo que tomará medidas para destituir a McCarthy, después de que el líder del partido trabajara ayer junto a los demócratas para evitar un cierre del gobierno.

“Este acuerdo que hizo con los demócratas para superar muchas de las barreras de gasto que establecimos es el colmo”, dijo Gaetz, que forma parte del ala más extrema de los republicanos, en una entrevista en CNN.