Berhalter charló con Gio Reyna por 1ra vez desde la disputa familiar y lo llama a entrenamientos

Berhalter anunció el jueves su convocatoria de 23 jugadores. Reveló que conversó con Reyna vía “semanas atrás”. “La conversación fue positiva”, mencionó Berhalter durante una video conferencia de prensa. “Pienso que tomará tiempo. Es muy distinto reunirse por Zoom que en persona, pero siento que las intenciones de ambos son positivas y la idea es que trabajemos juntos por el equipo y llegar a ser exitosos. Creo que ambos estamos listos para eso”. Reyna, un volante ofensivo que también se desempeña como extremo en el Borussia Dortmund de la Bundesliga, no ha disputado un partido oficial desde que sufrió una pequeña fisura en su pierna derecha durante la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF ante Canadá el 18 de junio. En el Mundial de Qatar, Berhalter utilizó a Reyna apenas por 53 minutos. Días después de la eliminación ante Holanda en los octavos de final, el técnico dijo que estuvo a punto de enviar a un futbolista de regreso a casa puesto que no se esforzaba lo suficiente. Se supo luego que el comentario se refería a Reyna, hijo del excapitán estadounidense Claudio Reyna. La familia Reyna respondió notificando a la Federación de Fútbol de Estados Unidos que Berhalter pateó en 1991 a su entonces novia, con quien después se casó. Ello llevó a que la federación encomendara una investigación a un despacho externo de abogados. En un reporte, emitido el 13 de marzo, la firma de abogados indicó que, si bien la conducta de Berhalter “constituyó probablemente el delito menor de agresión contra una mujer”, el estratega no ocultó información cuando fue contratado. Berhalter acordó en junio volver como entrenador de la selección tras ser exonerado. Estados Unidos jugará el 14 de octubre en East Hartford, Connecticut, en el debut de Julian Nagelsmann como técnico de Alemania, uego frente a Ghana tres días después en Nashville, Tennessee. Plantel: Arqueros: Ethan Horvath (Nottingham Forest, Inglaterra), Matt Turner (Nottingham Forest, Inglaterra). Defensas: Cameron Carter-Vickers (Celtic, Escocia), Sergiño Dest (PSV Eindhoven, Holanda), DeJuan Jones (Nueva Inglaterra), Kristoffer Lund (Palermo, Italia), Tim Ream (Fulham, Inglaterra), Chris Richard (Crystal Palace, Inglaterra), Miles Robinson (Atlanta United), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach, Alemania). Volantes: Johnny Cardoso (Internacional, Brasil), Luca de la Torre (Celta de Vigo, España), Lennard Maloney (Heidenheim, Alemania), Weston McKennie (Juventus, Italia), Yunus Musah (AC Milán, Italia), Gio Reyna (Borussia Dortmund, Alemania), Malik Tillman (PSV Eindhoven, Holanda). Delanteros: Brenden Aaronson (Union Berlín, Alemania), Folarin Balogun (Monaco), Kevin Paredes (Wolfsburgo, Alemania), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven, Holanda), Christian Pulisic (AC Milán, Italia), Tim Weah (Juventus, Italia).

