Becky G muestra con orgullo sus raíces en el nuevo disco 'Esquinas'

En su nuevo álbum, Becky G combina elementos musicales tradicionales con toques alternativos “’Chanel’, fue como la primera vez que mis fans me escucharon con un tono de voz un poquito más distinto, un poquito más diferente.

Es porque la música regional es un poco más orgánica, tiene elementos más acústicos y es un tono de voz más bajito para mí, pero me encanta”, dijo Becky. “Creo que cuando grabamos esa canción literalmente duramos una hora en escribirla; una guitarra y nosotros dos, yo con las melodías y él con la historia”.

Gabito Ballesteros en “La nena”, Chiquis con “Cuidadito”, Yahritza y su Esencia en “Patras” y los hermanos Angela y Leonardo Aguilar con “Por el contrario” son otros de sus invitados.“Querido abuelo” habla de sus raíces, de su familia y de la gente que más quiere. “Yo desde niña siempre hablaba con mis abuelitos de hacer un proyecto totalmente inspirado en la música regional mexicana. Esto para mí es algo muy grande”, dijo.

Becky finalmente decidió que era momento de dedicarse al proyecto tras la muerte de su abuelo Miguel, a quien dedica “Querido abuelo”.

Read more:

latimes »

Becky G's 'Esquinas' Stands Proudly Between Two Cultures, Celebrating and Elevating BothThe pop star’s new album is a gorgeous exploration of what it means to be Mexican American

Becky G muestra con orgullo sus raíces en “Esquinas”CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al crecer en la frontera entre México y Estados Unidos, Becky G hablaba inglés, pero cantaba en español corridos, boleros y mariachi.

Becky G on Assembling ‘Esquinas’ With Producer Edgar Barrera and New Mexican Artists: ‘As Serendipitous As It Can Get’Becky G plunges into 'alt-música Mexicana,' recruiting its best new artists and covering rancheria icons in 'Esquinas.'

New Music Latin: Enrique Iglesias & Maria Becerra, Becky G & MorePlus, check out Billboard’s New Music Latin weekly playlist below!

Becky G’s Revenge Fantasy, and 11 More New SongsHear tracks by PinkPantheress, the Rolling Stones featuring Stevie Wonder and Lady Gaga, and others.

WWE's Tiffany Stratton Felt Elevated After Becky Lynch Match, Has Nothing to Lose at NXT No MercyWWE's Tiffany Stratton talks about her match with Becky Lynch at No Mercy, going extreme, and [...]