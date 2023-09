Badoo y Meadows encienden con jonrones ataque de Tigres, que vencen 6-3 a Reales

Akil Baddoo y Parker Meadows batearon jonrones consecutivos para encabezar un ataque de cuatro anotaciones en la octava entrada del duelo del jueves, una victoria de los Tigres de Detroit, por 6-3 sobre los Reales de Kansas City. Ha pasado más de dos años sin una victoria como visitante, y ha perdido en 18 de 31 apariciones.

Los Reales tomaron una ventaja de 1-0 en el segundo acto, cuando Nelson Velázquez se embasó en un mal tiro de Olson, a quien se marcó un error. El boricua se movió a segunda con un lanzamiento descontrolado y anotó con un sencillo de Nick Pratto, cuando había dos outs.

Jason Foley (3-3) laboró un inning como relevista y se llevó el triunfo. Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 3-1, Salvador Pérez de 4-2 con una remolcada, Edward Olivares de 1-0. Los boricuas MJ Meléndez de 4-0, Velázquez de 4-0 con una anotada.

Zack Greinke lanzó cinco innings en blanco por Kansas City, y estiró a 22 juegos su racha sin triunfo, incluyendo 19 aperturas, desde que venció 6-0 a los Orioles de Baltimore el 3 de mayo.

Por los Tigres, el venezolano Miguel Cabrera de 3-0. El cubano Andy Ibáñez de 3-1 con una remolcada. El puertorriqueño Javier Báez de 3-0.