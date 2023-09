Azerbaiyán dice que 192 de sus soldados murieron en su reciente ofensiva en Nagorno Karabaj

Un total de 192 soldados azerbaiyanos murieron y unos 500 resultaron heridos en la ofensiva del país sobre Nagorno Karabaj la semana pasada, según anunció el miércoles el Ministerio de Salud azerbaiyano Autoridades separatistas de la región habían informado antes de al menos 200 muertos en su… Un total de 192 soldados azerbaiyanos murieron y unos 500 resultaron heridos en la ofensiva del país sobre Nagorno Karabaj la semana pasada, según anunció el miércoles el Ministerio de Salud azerbaiyano Autoridades separatistas...

Un total de 192 soldados azerbaiyanos murieron y unos 500 resultaron heridos en la ofensiva del país sobre Nagorno Karabaj la semana pasada, según anunció el miércoles el Ministerio de Salud azerbaiyano

Autoridades separatistas de la región habían informado antes de al menos 200 muertos en su bando, incluidos 10 civiles, y unos 400 heridos en los combates. La operación militar permitió a Azerbaiyán recuperar el control pleno sobre la región separatista, que llevaba unos 30 años gobernada por fuerzas locales. Decenas de miles de personas de etnia armenia ya han abandonado la región y es probable que más gente les siga, después de que las tropas separatistas aceptaran rendirse y Azerbaiyán levantara el bloqueo que había cortado durante 10 meses la carretera entre el territorio y Armenia.

Read more:

sdut »

Azerbaijan says 192 of its troops were killed in last week's offensive in Nagorno-KarabakhAzerbaijan's health ministry says a total of 192 Azerbaijani troops were killed and over 500 were wounded during its offensive in Nagorno-Karabakh last week.

Azerbaijan says 192 of its troops were killed in last week's offensive in Nagorno-KarabakhAzerbaijan's health ministry says a total of 192 Azerbaijani troops were killed and over 500 were wounded during its offensive in Nagorno-Karabakh last week

Azerbaijan says 192 of its troops were killed in last week's offensive in Nagorno-KarabakhAzerbaijan's health ministry says a total of 192 Azerbaijani troops were killed and over 500 were wounded during its offensive in Nagorno-Karabakh last week.

Azerbaijan says 192 of its troops were killed in last week's offensive in Nagorno-KarabakhAzerbaijan's health ministry says a total of 192 Azerbaijani troops were killed and over 500 were wounded during its offensive in Nagorno-Karabakh last week.

Azerbaijan says 192 of its troops were killed, over 500 wounded in last week's offensive in Nagorno-KarabakhAzerbaijan says 192 of its troops were killed, over 500 wounded in last week's offensive in Nagorno-Karabakh

Al menos 20 muertos en una explosión en una gasolinera en pleno éxodo de Nagorno Karabaj a ArmeniaEREVÁN, Armenia (AP) — Al menos 20 personas murieron y casi 300 estaban heridas tras una explosión en una gasolinera en Nagorno Karabaj, según dijeron el martes autoridades separatistas en la región, que ha vuelto a quedar bajo control de Azerbaiyán tras décadas controlada por separatistas de etnia…

Print

Un total de 192 soldados azerbaiyanos murieron y unos 500 resultaron heridos en la ofensiva del país sobre Nagorno Karabaj la semana pasada, según anunció el miércoles el Ministerio de Salud azerbaiyano

Autoridades separatistas de la región habían informado antes de al menos 200 muertos en su bando, incluidos 10 civiles, y unos 400 heridos en los combates.

La operación militar permitió a Azerbaiyán recuperar el control pleno sobre la región separatista, que llevaba unos 30 años gobernada por fuerzas locales. Decenas de miles de personas de etnia armenia ya han abandonado la región y es probable que más gente les siga, después de que las tropas separatistas aceptaran rendirse y Azerbaiyán levantara el bloqueo que había cortado durante 10 meses la carretera entre el territorio y Armenia.La situación de Nagorno Karabaj seguía siendo incierta tras dos rondas de conversaciones entre autoridades azerbaiyanas y separatistas sobre la “reintegración” de la zona y su población de etnia armenia en Azerbaiyán, un país de mayoría musulmana.

La región de Nagorno Karabaj quedó bajo control de las fuerzas de etnia armenia, respaldadas por el ejército armenio, en combates separatistas que terminaron en 1994. Durante una guerra de seis semanas en 2020, Azerbaiyán recuperó zonas de Nagorno Karabaj y sus alrededores que fuerzas armenias habían tomado en el conflicto anterior.

Azerbaiyán cortó en diciembre la única carretera entre el territorio y Armenia y acusó al gobierno armenio de utilizarla para sacar minerales y llevar cargamentos ilícitos de armas a las fuerzas regionales.

Armenia, por su parte, afirmó que el bloqueo privaba a los aproximadamente 120.000 habitantes de la zona de suministros básicos de alimentos y combustible. Azerbaiyán rechazó esa acusación y dijo que el territorio podía recibir suministros desde la ciudad azerbaiyana de Aghdam, una solución a la que se resistían las autoridades separatistas, que la consideraban una estrategia para que Azerbaiyán tomara el control de la región.