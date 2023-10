El ataque ocurrió en el distrito Mianwali de la provincia Punjab, y desató una intensa balacera cuando llegaron refuerzos a la asediada estación policial, informó Imran Nawaz, vocero de la policía antiterrorista.

Entre 10 y 12 combatientes atacaron la estación policial en el área Easa Khel de Mianwali, cerca de la provincia noroccidental Khyber Pakhtunkhwa, después de la medianoche, dijo Nawaz. La balacera duró horas y dos de los atacantes fueron abatidos y un tercero salió herido pero escapó con los otros, indicó Nawaz. Las autoridades han lanzado un operativo de búsqueda para dar con los agresores, añadió.Mohammad Khurasani, vocero del Tarik-e-Talibán Pakistán (TTP) se atribuyó el atentado.

El Talibán paquistaní es un grupo separado pero aliado con el Talibán afgano, que tomó el poder en Afganistán en agosto de 2021 tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN. La retirada envalentonó al TTP, que suele atacar lugares por la frontera con Afganistán y dentro del país.

Pakistani Taliban attack a police post in eastern Punjab province killing 1 officerPakistani Taliban fighters have attacked a police post in eastern Punjab province, killing one officer and injuring three others, triggering an intense shootout that killed two of the attackers.

Pakistani Taliban attack a police post in eastern Punjab province killing 1 officerPakistani Taliban fighters have attacked a police post in eastern Punjab province, killing one officer and injuring three others, triggering an intense shootout that killed two of the attackers

Pakistani Taliban attack a police post in eastern Punjab provinceFirefight between Police and insurgents continued for hours after the attack which is claimed by the Tehrik-i-Taliban Pakistan terrorist group.

Ataque en Pakistán mata a un policía y hiere a otros tres

Entretanto, el saldo de muertos por el ataque con bomba del viernes en el distrito Mastung en la provincia de Baluchistan llegó a 60 debido a que algunos de los heridos sucumbieron en el hospital, dijo un vocero del hospital en Quetta, la capital de la provincia de Baluchistan.

Waseem Baig dijo que algunas víctimas siguen con respiradores artificiales y que otras 25 personas están en condición estable, en el principal hospital de la ciudad y en el hospital militar. Más de 25 heridos fueron dados de alta.