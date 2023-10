Astros ganan su división al vencer 8-1 a Diamondbacks

Los Astros necesitaban ganar y que Texas perdiera para quedarse con el título divisional. Houston hizo lo propio al superar a Kyle Nelson (7-4) desde el primer lanzamiento. Houston sacó una ventaja de 5-0 después de dos episodios y Javier (10-5) sólo le permitió tres imparables a unos Diamondbacks sin pólvora.

Kyle Tucker aportó un elevado de sacrificio para llegar a 112 remolcadas, la mayor cantidad de la Liga Americana y tercera de las Grandes Ligas.El cubano José Abreu agregó un cuadrangular de dos anotaciones en la séptima y los Astros consiguieron su sexto título divisional en siete años, después de que los Rangers perdieron por 1-0 ante los Marineros.

Los Astros descansarán en la ronda de comodines, mientras que los Diamondbacks enfrentarán a los Cerveceros en la serie al mejor de tres que inicia el martes.

Por los Astros, el venezolano José Altuve 4-1, una anotada. Los cubanos Yadier Álvarez de 3-1, una anotada; y Abreu de 4-2, dos anotadas y dos producidas. El puertorriqueño Martín Maldonado 3-0. El dominicano Jeremy Peña de 3-1, una impulsada.