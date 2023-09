Arrestan en México a sujeto ligado a laboratorio de fentanilo en guardería de Nueva York

El Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (US Marshals) confirmó este jueves el arresto en México de Félix Herrera García, esposo de la dueña de una guardería de Nueva York en la que tenían un laboratorio de fentanilo y donde murió un niño de un año por ser expuesto a la droga. Nicholas Feliz Dominici, de un año, falleció de un paro cardiaco causado por exposición al fentanilo.Las autoridades encontraron un laboratorio de drogas dentro de la guardería.

A pocos días de la tragedia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden federal para el arresto de Herrera García por cargos de conspiración de narcóticos con resultado de muerte.

Los investigadores establecieron que el hombre había huido a Texas y de allí a México. En colaboración con alguaciles de EE.UU. y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), las autoridades mexicanas localizaron al sospechoso en un autobús en el estado de Sinaloa.

Herrera García fue detenido sin mayores incidentes por la Policía Municipal de Barandilla (Sinaloa), explicó la agencia en un comunicado. Al respecto, Ralph Sozio, alguacil de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que el arresto del sospechoso es un ejemplo de la eficacia de la colaboración internacional, y resaltó que estas alianzas “son más fuertes que nunca”. headtopics.com

Read more:

sdut »

Trump y sus hijos son testigos potenciales en el juicio por fraude en Nueva YorkEl expresidente Donald Trump y sus tres hijos mayores -Donald Jr., Eric e Ivanka- son potenciales testigos en el juicio civil por fraude en la Organización Trump previsto a partir del próximo lunes en Nueva York y podrían ser llamados a declarar, según documentos hechos públicos este jueves por el…

Dueños de Liverpool venden paquete minoritario a fondo de inversión de Nueva YorkDynasty Equity, una firma de inversión privada con sede en Nueva York, adquirió un porcentaje minoritario del Liverpool, anunció el jueves el club de la Liga Premier.

Los alimentos escasean en la frontera sur de México ante la nueva oleada migratoriaLa nueva oleada migratoria sin precedentes en la frontera sur de México ha provocado una escasez de alimentos en los supermercados y en los albergues, advierten directores de refugios y activistas de la región que exigen la intervención del Gobierno.

Arrestan a sospechoso de matar a joven empresaria de BaltimoreLa policía había estado buscando al hombre arrestado por el asesinato de una joven empresaria del sector tecnológico de Baltimore desde la semana pasada como sospechoso de otra violación e incendio provocado, informaron las autoridades el jueves.

Latest MTA ridership news shows how far New York City still must climbIn a somewhat grim bit of “good” news, a Partnership for New York City analysis of MTA data shows serious ridership gains at key subway stations in the Midtown and Lower Manhattan office districts.…

A judge says Trump is liable for fraud in New York civil lawsuitJudge Arthur Engoron finds that Trump and his associates exaggerated the former president's net worth in order to complete deals and receive more financing.

Herrera García fue captado en video saliendo con dos bolsas de la guardería Divino Niño, ubicada en el Bronx, momentos antes de que el servicio de emergencia llegara a atender a tres niños que presentaban problemas de salud el pasado 15 de septiembre.

Nicholas Feliz Dominici, de un año, falleció de un paro cardiaco causado por exposición al fentanilo.Las autoridades encontraron un laboratorio de drogas dentro de la guardería.

A pocos días de la tragedia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden federal para el arresto de Herrera García por cargos de conspiración de narcóticos con resultado de muerte.

Los investigadores establecieron que el hombre había huido a Texas y de allí a México.

En colaboración con alguaciles de EE.UU. y agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), las autoridades mexicanas localizaron al sospechoso en un autobús en el estado de Sinaloa.

Herrera García fue detenido sin mayores incidentes por la Policía Municipal de Barandilla (Sinaloa), explicó la agencia en un comunicado.

Al respecto, Ralph Sozio, alguacil de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que el arresto del sospechoso es un ejemplo de la eficacia de la colaboración internacional, y resaltó que estas alianzas “son más fuertes que nunca”.

Junto a Herrera García han sido acusados su esposa Grei Méndez De Ventura, de 36 años y propietaria de la guardería; Renny Antonio Parra Paredes, de 38 años, y Carlisto Acevedo Brito, de 41.

Los cuatro enfrentan cargos federales relacionados con la distribución de drogas con resultado de muerte.

Los registros de teléfonos celulares vincularon a Méndez con Acevedo Brito y Parra Paredes. La mujer borró miles de textos y realizó tres llamadas antes de contactar al servicio de emergencia, según documentos judiciales.