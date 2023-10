Argentina derrota y se clasifica a los cuartos de final del Mundial de rugby

Los Pumas se medirán contra Gales en la ronda de cuartos en Marsella el sábado tras quedar segundo en Grupo D, por detrás de Inglaterra.

Los Pumas no alcanzaron los cuartos de final en 2019, pero vuelven a la instancia por quinta vez en los últimos siete mundiales. Sin embargo, echarán de menos al ala Pablo Matera, quien tuvo que salir a los 23 minutos con una severa lesión en el isquiotibial derech. “No somos el equipo que queremos ser”, dijo Carreras. “Hay que seguir trabajando.

Rugby World Cup pool stage reaches climax with win-or-bust match between Japan and ArgentinaThe lineup for the Rugby World Cup quarterfinals will be complete after the final pool-stage games taking place on Sunday. Fiji looks sure to be staying in France for the knockouts with just a win ove

