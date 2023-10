La federación de fútbol de Arabia Saudí salió favorecida – y posiblemente la única – como candidata a ser sede en 2034 de la máxima cita del deporte favorito a nivel mundial.

La federación de fútbol de Arabia Saudí salió favorecida – y posiblemente la única – como candidata a ser sede en 2034 de la máxima cita del deporte favorito a nivel mundial. Los saudíes quedaron con el camino despejado cuando la FIFA anunció el miércoles que el torneo de 2030 se disputará en seis países y tres continentes: Europa, África y Sudamérica. Argentina, Paraguay y Uruguay, sede del primer Mundial en 1930, albergarán los partidos inaugurales. España, Portugal y Marruecos se encargarán del resto. Esos continentes quedaron fuera para la elección de la sede 2034, pese a que los tres sudamericanos aceptaron tan solo un partido cada uno. Esto también permitió que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, brindara otra sorpresa al iniciar el proceso para 2034 de forma inmediata. Solamente los países de Asia y Oceanía podrán postularse por la sede de 2034, un torneo con 48 equipos y 104 partidos durante casi seis semanas. Arabia Saudí declaró su tan esperado interés el mismo miércoles, apenas horas después de la decisión de FIFA. Los reflectores también apuntaron hacia Oceanía. Australia quizás intente repetir la alianza con Nueva Zelanda tras albergar en conjunto el Mundial femenino que culminó el pasado agosto. La FIFA dio hasta fin de mes como plazo a los candidatos potenciales para presentar su interés, y al 30 de noviembre para enviar los “acuerdos de candidatura completos”. Esto le brinda a los candidatos potenciales unas ocho semanas para entregar documentos típicamente requeridos de la aprobación de sus gobiernos federales. Una candidatura respaldada por las autoridades saudíes en su sistema político enfrenta menos desafíos que en una democracia como Australia. Luego están las exigencias de FIFA, como estadios con capacidad de al menos 40.000 espectadores para albergar el ahora expandido torneo masculino. Qatar sólo necesitó ocho estadios para el torneo de 32 equipos y 64 partidos escenificado el año pasado. “Como parte de su candidatura, las asociaciones miembros deberán proponer un mínimo de 14 estadios aptos, de los cuales al menos siete deben ser estadios existentes”, mencionó FIFA el miércoles en el documento de “Revisión del Proceso de Candidatura”. Arabia Saudí cumple con el objetivo de FIFA, con al menos siete estadios ya construidos o en construcción con miras a la Copa de Asia 2027. En Australia, algunos ya comienzan a preguntar sobre si el país posee siete estadios listos para buscar la sede. Escenarios más pequeños fueron aceptados para la Copa Mundial femenina. Una Copa Mundial en Arabia Saudí en 2034 seguramente se jugaría entre noviembre y diciembre, como sucedió en Qatar, y FIFA está preparada para eso. “El calendario de la competición es un asunto que se aprueba formalmente luego del nombramiento de la asociación miembro como anfitrión”, afirmó el organismo rector en los documentos licitados.

Read more:

sdut »

Saudi Arabia in lead and maybe all alone in race shaped by FIFA to host soccer's 2034 World CupIf Saudi Arabia could have designed a process for choosing future World Cup hosts, it might look similar to what FIFA has unveiled for the 2030 and 2034 men’s soccer tournaments. The Saudi Arabian soccer federation has become the favored candidate to host in 2034. It could be the only one given the short-notice bid demands. A key decision fell Saudi Arabia’s way Wednesday when FIFA added South America to team with Europe and Africa around a sole bid for World Cup 2030. That meant only Asia and Oceania federations can bid for 2034. Saudi Arabia and perhaps only Australia.

Saudi Arabia in lead and maybe all alone in race shaped by FIFA to host soccer's 2034 World CupIf Saudi Arabia could have designed a process for choosing future World Cup hosts, it might look similar to what FIFA has unveiled for the 2030 and 2034 men’s soccer tournaments.

Saudi Arabia in lead and maybe all alone in race shaped by FIFA to host soccer's 2034 World CupIf Saudi Arabia could have designed a process for choosing future World Cup hosts, it might look similar to what FIFA has unveiled for the 2030 and 2034 men’s soccer tournaments.

Saudi Arabia in lead and maybe all alone in race shaped by FIFA to host soccer's 2034 World CupIf Saudi Arabia could have designed a process for choosing future World Cup hosts, it might look similar to what FIFA has unveiled for the 2030 and 2034 men’s soccer tournaments

Newcastle beats PSG 4-1 after Saudi project gets 2034 World Cup boost; Man City, Barcelona also winNewcastle has capped a stellar day for Saudi Arabia’s soccer project with a 4-1 win over Paris Saint-Germain in the Champions League. Newcastle was a struggling team when it was bought by the Saudi sovereign wealth fund just two years ago. Hours before kickoff Wednesday, the Saudi kingdom became the strong favorite to host the 2034 World Cup in a fast-track bidding contest opened by FIFA. Newcastle has raced to the top of a group where seven-time European champion AC Milan drew 0-0 at Borussia Dortmund. Defending champion Manchester City won 3-1 at Leipzig and Barcelona won 1-0 at Porto.