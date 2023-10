AP Fotos: Las mejores fotos de la semana en América Latina

En Panamá, los migrantes hicieron fila para subir a embarcaciones y continuar su viaje al norte.

En Panamá, los migrantes hicieron fila para subir a embarcaciones y continuar su viaje al norte. Gastón Togni, del Defensa y Justicia, sangró sobre el césped en Argentina tras una dura entrada en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana frente al Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, y en Cali, Colombia, los residentes observaron los restos de un avión de la Fuerza Aérea del país que se estrelló en la ciudad. Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2023. ___ Las imágenes fueron seleccionadas por el fotoperiodista de The Associated Press Martín Mejía en Lima, Perú. ___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews; AP Images en Twitter: http://twitter.com/AP_Images; blog de AP Images: http://apimagesblog.com

Q&A: Colorado's Latina legislators giving voice to their communitiesBetty Benavidez strove to improve access to better education in her west Denver neighborhood. She worked in her local schools and founded action centers, belonged to the Hispanic Education Leadership Program and the West High School PTA, and was district captain for the Democratic party to mobilize Mexican-American voters.

DannyLux Performs at Warner Music Latina Showcase: RecapThe show was presented by Warner Music Latina.

Premios Billboard de la Música Latina 2023: Dónde, cuándo, cómo y qué verás en la ceremoniaMinuto a Minuto aquí podrás conocer todo lo que se espera en el escenario y la alfombra roja de estos galardones

Latina Women Are Leading Their Fight for Equal Pay - Ms. MagazineIn 2022, all Latinas with reported earnings were paid just 52 cents to the dollar paid to white, non-Hispanic male workers.

On Latina Equal Pay Day, a heightened focus on the drive for pay equityThe American dream is the belief that every citizen has the equal opportunity to achieve success through hard work.

Bad Bunny y Peso Pluma se llevan primeros Premios Billboard de la Música LatinaBad Bunny y Peso Pluma fueron de los primeros galardonados el jueves por la noche en los Premios Billboard de la Música Latina.